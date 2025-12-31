「黃氏兄弟」跨年獻特別禮物 1天2攤掏真心

「黃氏兄弟」跨年舉辦2場「溫度祭」演唱會，陪粉絲迎接2026年。PressPlay提供



YouTuber「黃氏兄弟」首辦跨年演唱會「溫度祭」，還1天連辦2場，哲哲感性表示：「從線上創作到實體舞台，我們走了很長一段路。日前才剛到香港開唱，接著又立刻回台，陪大家一起倒數跨年，這是一份特別的禮物，也是一場真心的約定。」

繼7月在台北流行音樂中心的專場演出秒殺後，「黃氏兄弟」透露「溫度祭」跨年演唱會除會演唱多首代表作外，也將邀多位藝人好友與YouTuber驚喜登台助陣。

此次「溫度祭」不僅是一場音樂演出，更是一場以真心回饋粉絲的溫暖儀式，瑋瑋坦言：「希望那一刻，大家能在音樂裡找到力量，也找到被陪伴的感覺，一起唱進2026，這是我們給彼此最真誠的祝福禮物。」

