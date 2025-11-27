黃氏製藥創立六十五週年、新廠落成 為雲林醫藥產業注入新能量

黃氏製藥創立六十五週年暨新廠落成啟用，為雲林醫藥產業注入新能量。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

黃氏製藥深耕台灣製藥產業逾一甲子，秉持「專業立信，關懷入藥」理念，今年邁入六十五週年，廿七日舉行「固型製劑新廠啟用」，前國健署長吳昭軍、雲林縣長張麗善、議員及各界應邀出席。董事長黃榮男說，黃氏是不上市藥廠，致力研發「病者所需、市場所缺」藥品，更朝高標準綠色製藥與智慧製造邁進，守護國人生命與健康重責。

坐落雲林縣斗南鎮的黃氏製藥，由創辦人黃德春於民國五十年創設「德春製藥」。七十三年十一月在斗南興建GMP新廠，並更名為「黃氏製藥股份有限公司」，至今年邁入第六十五週年，同時舉行新廠啟用，現場貴賓冠蓋雲集，場面熱絡。

張麗善說，黃氏製藥始終堅持品質與良心事業的初衷，持續推動藥品研發與供應鏈管理，累積取得逾二百張藥品許可證，展現堅實的研發實力與品質把關能力，尤其在罕見疾病藥物的貢獻，有口皆碑，為守護健康做出卓越貢獻。

張麗善說，該公司在全球公共衛生環境動盪，健保給付制度仍不足不公挑戰中，繼續投資研發擴產，更凸顯企業對社會的責任與擔當。新廠落成象徵企業持續深耕地方的承諾，也為雲林醫藥產業注入新能量，也為地方創造更多就業機會。

黃榮男說，黃氏製藥以「做最必要的藥」為核心理念，致力研發最貼近民眾需求的必備藥品。強調，黃氏雖位於雲林，但產品的研發標準與使命感始終面向全國，希望提供台灣民眾真正需要、安全可靠的醫療選擇。這幾年看到雲林的進步與能見度提升，讓他倍感親切與驕傲，感謝張縣長的支持，黃氏製藥將持續發展研發，成為守護國人健康的重要力量。

此外，新廠專為固型製劑設計，符合國際標準並匯入高效自動化生產，另新建獨立荷爾蒙製劑產房，進一步提升公司在藥劑市場的全球競爭力，為開拓國際市場奠定堅實基礎。