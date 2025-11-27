黃氏製藥新廠落成啟用 張麗善：為雲林醫藥產業注入新能量

黃氏製藥股份有限公司（德春製藥）「創立六十五週年暨新廠啟用典禮」,熱鬧喜氣。(記者劉春生攝）

縣長張麗善二十七日應邀出席黃氏製藥股份有限公司（德春製藥）「創立六十五週年暨新廠啟用典禮」。她致詞時表示，黃氏製藥自創立以來深耕雲林，始終堅持品質與良心事業的初衷，持續推動藥品研發與供應鏈管理，為守護健康做出卓越貢獻。新廠落成象徵企業持續深耕地方的承諾，也為雲林醫藥產業注入新的能量。

黃氏製藥由創辦人黃德春於一九六一創設「德春製藥」。一九八四年十一月在斗南興建GMP新廠，並更名為「黃氏製藥股份有限公司」。該公司在工業局及衛生署的審核中，被認定為全國第七十家符合G.M.P.標準的藥廠。創立六十五週年暨新廠啟用典禮冠蓋雲集，熱鬧喜氣。

張縣長表示，黃氏製藥不僅通過嚴格的GMP認證，更累積取得超過兩百張藥品許可證，展現堅實的研發實力與品質把關能力。尤其在罕見疾病藥物的貢獻，有口皆碑。該公司在全球公共衛生環境動盪，健保給付制度仍不足不公挑戰中，繼續投資研發擴產，更凸顯企業對社會的責任與擔當。

張麗善指出，黃榮男董事長與黃榮富副董事長以兄弟同心的精神帶領企業前進，此次擴廠投資不僅提升產能，也為地方創造更多就業機會，對雲林縣產業發展具有重要意義。她強調，縣府將持續協助優質企業在地扎根，期盼未來黃氏製藥持續擴產、深耕雲林，造福地方、造福國人。

黃氏製藥董事長黃榮男表示，黃氏製藥以「做最必要的藥」為核心理念，始終以守護國人健康為使命，致力於研發最貼近民眾需求的必備藥品。他強調，黃氏雖位於雲林，但產品的研發標準與使命感始終面向全國，希望提供台灣民眾真正需要、安全可靠的醫療選擇。

黃榮男指出，雖然目前他大部分時間都在台北工作，但時時心繫雲林。這幾年每每看到雲林的進步與能見度提升，讓他倍感親切與驕傲。感謝張麗善縣長的支持與努力，使地方能量被更多人看見，黃氏製藥將持續發展研發，成為守護國人健康的重要力量。

黃氏製藥新廠專為固型製劑設計，符合PIC/S GMP國際標準，並匯入高效自動化生產裝置，以增強整體製程效能和產品品質，提升黃氏製藥的供應鏈穩定性。另新建的獨立荷爾蒙製劑生產廠房，將更進一步提升公司在藥劑市場的全球競爭力。並為開拓國際市場奠定堅實基礎。

未來，黃氏製藥將成為更多國內員工及醫藥產業人才的培育基地，期望能夠激勵上下游供應鏈夥伴的成長，形成永續發展的企業價值鏈。