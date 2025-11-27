黃氏製藥65週年新廠啟用 張麗善：打造雲林醫藥產業國家級新動能

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】黃氏製藥股份有限公司（德春製藥）今(27)日舉行「創立65週年暨新廠啟用典禮」，縣長張麗善親自出席見證。她表示，黃氏製藥深耕雲林逾一甲子，始終堅持品質與良心製藥，從研發、製程到供應鏈皆以最高標準守護國人健康。此次新廠落成，不僅宣示企業擴大研發量能，更象徵雲林醫藥產業正式邁向國際級規格，為地方帶來產業升級與永續發展的新契機。

黃氏製藥65週年暨新廠啟用典禮盛大舉行，現場熱鬧喜氣。(記者廖承恩翻攝)

黃氏製藥源自1961年創辦的「德春製藥」，1984年於斗南設立GMP工廠後更名為現今規模。多年以來，公司穩健成長並取得逾200張藥品許可證，是國內屈指可數的研發型製藥企業。張麗善指出，全球公共衛生環境快速變動，健保制度也面臨挑戰，企業仍選擇投資研發與擴產，更凸顯其承擔公共責任的堅定信念；尤其在罕病藥物的研製上，黃氏製藥更是深受醫界肯定。

典禮中，張縣長盛讚董事長黃榮男、副董事長黃榮富多年同心領導，讓企業在競爭激烈的醫藥市場中持續突破。此次新廠啟用除提升生產效率，也將為地方創造更多專業就業機會，對雲林整體產業鏈發展具有重要意義。她強調，縣府將持續打造更完整的產業服務環境，協助優質企業扎根成長，期盼黃氏製藥未來持續擴大研發能量，強化台灣醫藥產業的競爭力。

此次啟用的新廠以國際 PIC/S GMP 標準打造，專為固型製劑設計，全面導入自動化設備、智慧監控與高效率製程，可大幅提升品質與供應鏈穩定度。同時，新建的獨立荷爾蒙製劑廠房，也將強化公司在特殊藥物領域的全球競爭優勢。這項投資不僅讓雲林製藥能量向外拓展，也象徵台灣製藥產業在國際舞台再度提升能見度。

張麗善感謝黃氏製藥長期深耕雲林，持續造福地方與全國民眾。(記者廖承恩翻攝)

董事長黃榮男致詞時說明，黃氏製藥秉持「做最必要的藥」理念多年，不論生產數量大小，只要是民眾真正需要的藥品，公司都會投入研發製造。他也坦言，雖長期於台北工作，但始終關注家鄉發展，見證雲林能量提升讓他倍感驕傲。他感謝縣府長期協助企業發展，並承諾將持續提升產品品質與研發水準，為全國民眾提供最可靠的用藥選擇。

黃氏製藥表示，新廠啟用後將成為醫藥人才育成的重要基地，透過精準訓練、專業環境與技術升級，提升國內製藥人才戰力。同時更期望帶動上下游供應鏈共同成長，形成永續的產業價值鏈，讓雲林成為國家級醫藥研發與生產重鎮。此舉也呼應 SDGs「健康與福祉」與「就業與經濟成長」目標，以企業力量回應社會期待。