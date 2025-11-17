黃沐妍懷孕「跑3場馬拉松」！揭醫生1句話被點醒

娛樂中心／王靖慈報導

藝人黃沐妍（小豬）近來可謂喜事連連，先是公布已在10月與老公完成登記結婚，接著13日再度宣布懷孕，備受各界關注。近期於個人Instagram上講述自己得知懷孕後，想繼續完成跑馬拉松的夢想，並把自己與醫生對話分享出來，鼓勵和她一樣懷孕的媽媽們。





黃沐妍「帶好孕」跑3場馬拉松！她被醫生「1句話」靈魂拷問懵了

黃沐妍（左）10月與老公登記結婚，並在13日公布懷孕喜事。（圖／翻攝「tystarpiggggg」IG）

黃沐妍會平時參加許多馬拉松比賽。（圖／翻攝「tystarpiggggg」IG）

平時熱愛運動的黃沐妍，近期剛跑完柏林馬拉松，但在得知懷孕後，第一時間便是擔心向醫師諮詢是否應該取消後續2場於芝加哥與紐約的世界馬拉松。14日，黃沐妍在 Instagram發布一則影片，片頭她拿著驗孕棒分享喜訊，並感性寫下：「其實啊，懷孕並不代表你要暫停夢想。只要確保安全、聽身體的聲音，任何你沒有把握的事情，都可以放心地跟醫師討論。」她表示醫師得知她還有2場馬拉松比賽後，反問了一句：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」這句話讓黃沐妍瞬間愣住，也成了她做出決定的關鍵。她認為醫生永遠都是「最好的夥伴」，要相信專業，也相信醫生的判斷，並真誠建議「要相信自己，還有那個在你肚子裡，默默陪著你、其實比你想像中更堅強的小寶寶。」

黃沐妍影片得到許多網友稱讚。（圖／翻攝「tystarpiggggg」IG）

影片發布直至現在已收穫3.4萬讚，許多網友感動不已，紛紛留言「恭喜」，並讚嘆她的毅力「太強大了！」、「小豬也太強，寶寶也很厲害陪著媽媽一起完成夢想」、「超強的寶寶」、「我要哭了，好感動…恭喜小豬！」。也有網友分享自己孕期繼續跑馬拉松的經驗，鼓勵她完成夢想，並表示如果能挺著肚子和寶寶留下賽事照片，感覺一定非常特別。





原文出處：黃沐妍「帶好孕」跑3場馬拉松！她被醫生「1句話」靈魂拷問懵了

