黃沐妍挺孕肚辦婚禮藏洋蔥 讓阿嬤穿白紗彌補遺憾

導演葉天倫（左起）帶著黃沐妍、陳淑芳、范逸臣、鍾倫理出席公益短片記者會。（圖／小娛樂）

導演葉天倫帶著演員陳淑芳、范逸臣、黃沐妍、鍾倫理今（26）日出席《你說，我想聽》老年心理健康促進宣導記者會，也是黃沐妍宣布結婚、懷孕後首次露面，陳淑芳笑說葉天倫是「帶喜導演」，許多女星都在拍攝他作品的期間懷孕或結婚，沒想到葉天倫開玩笑說：「搞不好下一個結婚的就是妳！」

黃沐妍懷孕四個月，預產期在明年五月，今日亮相可稍微看得出孕肚，她透露家裡有長輩離世後，阿嬤突然變得很落寞，有天阿嬤突然跟她說，自己人生唯一遺憾就是沒穿過白紗。講到此處，黃沐妍忍不住落淚，所以她想要趕在明年過年前辦婚禮，並不介意自己挺著大肚，也要趕快讓阿嬤在她的婚禮上穿白紗。

廣告 廣告

黃沐妍講到阿嬤的事忍不住落淚。（圖／小娛樂）

《你說，我想聽》主軸為老年憂鬱防治，片中飾演傾聽陪伴者的兩位藝人便分享平常陪伴長輩解憂的方式，范逸臣表示，他會從長輩的人生經驗開啟話題，像是當兵往事、工作經驗、子女等等，以輕鬆幽默的談話及正面肯定的回應。由阿公阿嬤帶大的黃沐妍則分享，她會先陪伴聆聽長輩，再從他們的話中找出共鳴來回應。

片中兩位長者也分享喜歡被陪伴的方式，陳淑芳說她的個性比較直，喜歡有話直說的真誠交流；鍾倫理則說他喜歡被請教的自然互動和共鳴。導演葉天倫說明，「你說，我想聽」是對長者的一句溫柔地邀請，身旁有人想傾聽他們說自己的故事與想法；對年輕人而言，是一個提醒，簡單的話就能拉近與長輩「心」的距離，讓他們願意開口、願意被聽見，心門自然就會慢慢打開。

黃沐妍已經懷孕四個月。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導