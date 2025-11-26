黃沐妍挺孕肚露面 趕辦婚禮圓外婆白紗夢

導演葉天倫、演員陳淑芳、范逸臣、黃沐妍（小豬）、鍾倫理26日出席公益記者會，35歲的小豬本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，她在活動中大方秀出小孕肚，透露9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還忘記這件事，讓家中長輩全都嚇壞，直呼進度太快，就連一起拍微電影的金馬影后陳淑芳，都是在記者會現場才知得知喜訊。

被問為何急著在明年1月舉辦婚禮？黃沐妍激動落淚表示有家人在年初過世，高齡90歲的外婆陷入低潮，也遺憾自己這輩子從未穿過婚紗，盼外公跟外婆能盡快看到自己穿婚紗美美的模樣，一圓外婆的心願，並笑說希望不要撞上陳漢典與Lulu黃路梓茵的婚宴日期，也預告婚紗造型會想走蓬鬆感婚紗，穿蓬蓬裙遮孕肚。

她透露預產期在明年5月，原本規畫明年跑完馬拉松後再做試管，沒想到好孕就意外來敲門，而同場出席的范逸臣，與田中千繪穩定交往17年，提到兩人感情進度，他低調回：「不好說，未來都是不一定的。」