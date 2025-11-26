黃沐妍挺孕肚首露面哭了！ 曝農曆年前辦婚禮原因：想幫外婆圓夢

【緯來新聞網】陳淑芳、范逸臣、黃沐妍、鍾倫理、導演葉天倫今（26日）出席老年憂鬱防治短片「你說，我想聽」公益記者會。黃沐妍月初宣布結婚、懷孕雙喜，這是她宣布喜訊後首次公開露面，她透露拍微電影時就已經懷孕，本來是規劃明年才生，沒想到孩子提早那麼多來報到，還去跑了芝加哥和紐約馬拉松。她感性地說：「一切都是最好的安排。」預計明年一月舉行婚宴。

黃沐妍宣布懷孕後首露面。（圖／王人傑攝）

黃沐妍透露預產期預計落在明年5月，「生完小孩後就會去跑八月底的波士頓馬拉松，我已經報名了！」婚宴則打算在生產前舉辦，預計明年1月就舉行，談到婚紗造型，她直呼期待：「會穿美美的、蓬鬆感的婚紗登場！」穿蓬裙遮孕肚。被問到為什麼急著辦婚禮，她也忍不住落淚，透露家中長輩年初過世，高齡90歲的外婆為此心情低落，還提到說「這輩子子沒穿過婚紗」，她希望婚宴能讓長輩開心，「我希望外公外婆能看到我穿婚紗，也想完成外婆的心願。」



導演葉天倫則笑說每次自己拍戲「帶子功力」很強，之前合作陳怡蓉、周幼婷都在拍攝期間懷孕，轉頭就向陳淑芳笑喊：「妳會不會是下一個結婚的？」陳淑芳也接招下說：「那就承你吉言囉！」也對旁邊范逸臣說：「祝福是全面性的。」范逸臣跟田中千繪穩定交往17年，他也難得鬆口：「不好說不好說！未來都是不一定的。」

黃沐妍提到婚禮忍不住落淚，表示想完成外婆心願。（圖／王人傑攝）

老年憂鬱防治短片「你說，我想聽」公益記者會，導演葉天倫、黃沐妍、陳淑芳、范逸臣、鍾倫理。（圖／王人傑攝）

