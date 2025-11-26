黃沐妍挺孕肚首露面！提到趕辦婚禮當場淚崩了

《你說，我想聽》 公益短片記者會；黃沐妍。(記者陳奕全攝)

〔記者許世穎／台北報導〕35歲女星「小豬」黃沐妍本月初宣布結婚和懷孕雙喜訊，今(26)日出席公益活動被問到當時心情。她透露，9月中拍攝微電影時其實就已懷孕，但自己一開始還「忘記」，讓家中長輩全被嚇到，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳、以及導演葉天倫，都是在記者會現場才知道消息。提到要趕辦婚禮更突淚崩，直說要為外婆圓夢。

黃沐妍透露，原本規劃明年才生小孩，打算跑完六大馬後再做試管，沒想到孩子意外提前報到，感性表示：「一切都是最好的安排。」更透露預產期在明年5月，希望產後3個月可以重返賽道，甚至已報名8月底的雪梨馬拉松，笑說「生完小孩後還是會跑，我目標是明年參加雪梨的！」

提到快速安排婚禮，黃沐妍忍不住落淚。她說年初有家族長輩過世，外婆因此情緒低落，有天聊天時意外提到「這輩子從沒穿過婚紗」，讓她一直放在心裡，「我希望外公外婆能看到我穿婚紗，也想完成外婆的心願。」尤其外公已經90多歲，希望最快1月舉行婚宴，更笑說「只希望不要與陳漢典、Lulu撞期」。

至於婚紗，她決定穿「蓬裙」遮孕肚，一旁的陳淑芳鼓勵她：「看得出來也沒關係，很漂亮。」讓黃沐妍放鬆表示：「好像也不錯，以後還能跟小孩說，他也在婚禮裡。」也說希望孩子長大後能看到屬於自己的畫面。

此次公益短片《你說，我想聽》由導演葉天倫執導，邀請陳淑芳、黃沐妍、范逸臣和鍾倫理演出，希望喚起大眾關注「憂鬱長者」議題。陳淑芳上週才剛在金馬獎獲頒終身成就獎，在短片中大展歌喉，她笑說：「年輕時很會唱，但現在沒有要唱歌了啦！」接著又被拱三金獎座只差金曲獎，應該要出唱片，力拚明年的金曲最佳新人獎，陳淑芳直呼：「太愛開玩笑了！」

