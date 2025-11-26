黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢

記者王培驊／台北報導

35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。

陳淑芳剛獲得金馬獎終身成就獎，笑說非常開心。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃沐妍證實懷孕消息，笑說原本想跑完六大馬拉松再生。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃沐妍說，原本規劃明年才生，打算跑完六大馬後再做試管，但孩子意外提前報到，她感性地說：「一切都是最好的安排。」她的預產期落在明年5月，產後三個月，她已提前報名8月底的雪梨馬拉松，「生完小孩後還是會跑，我目標是明年參加雪梨的！」

廣告 廣告

黃沐妍談及家中長輩忍不住淚崩。（圖／記者趙于瑩攝影）

被問到為什麼急著辦婚禮？黃沐妍忍不住落淚，她說家中長輩在年初過世，外婆因此情緒低落，有天聊天時意外透露「這輩子從沒穿過婚紗」，讓她一直放在心裡，「我希望外公外婆能看到我穿婚紗，也想完成外婆的心願。」因此她決定婚宴最快明年一月舉行，只希望不要與陳漢典、Lulu撞期。

黃沐妍談及家中長輩忍不住淚崩。（圖／記者趙于瑩攝影）

至於婚紗，她已想好要穿「蓬裙」遮孕肚，但陳淑芳在旁笑說：「看得出來也沒關係，很漂亮。」讓她心情也跟著放鬆：「好像也不錯，以後還能跟小孩說，他也在婚禮裡。」導演葉天倫則笑稱，自己拍戲「帶子功力」驚人，他合作的女星都在拍攝期間懷孕，「小豬懷孕還跑兩個馬，我今天才知道！」還轉頭對陳淑芳開玩笑：「妳會不會是下一個？」笑翻在場所有媒體。

范逸臣如今穩定交往女友田中千繪。（圖／記者趙于瑩攝影）

導演葉天倫也是近期才知道黃沐妍懷孕消息。（圖／記者趙于瑩攝影）

更多三立新聞網報導

金唱片首波卡司曝光！「9大咖天團」登大巨蛋 陣容超強：女神全來了

黃子佼二審獲緩刑！林予晞昔「開第一槍抵制」 今再發聲了：不能天天講

小薰激戰豬肉攤老闆奪影后！黃遠金片子封帝超感人 評審讚：完成度超高

男星拒演「完美深情男」！首度突破形象演出 導演大讚：這才是我要的

