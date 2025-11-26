黃沐妍新婚孕肚首露面「已預約明年馬拉松」 挺肚趕辦婚禮圓90歲阿嬤白紗夢
導演葉天倫、演員陳淑芳、范逸臣、黃沐妍、鍾倫理出席《你說，我想聽》老年心理健康促進宣導記者會，也是黃沐妍宣布結婚、懷孕後首度露面。懷孕4個多月的她，已能看出孕肚，預產期是明年5月。一起合拍公益短片的陳淑芳當場才知道黃沐妍懷孕，導演葉天倫更被笑說是「帶喜導演」，不少女星在他拍片期間都結婚或懷孕，結果葉天倫轉頭恭喜陳淑芳：「搞不好下一個結婚的是妳！」
黃沐妍在公益短片中飾演一個現代舞者，安慰憂鬱、失智的陳淑芳找到喜歡的事情當成目標去做，日子就不會孤單寂寞。提到跟長輩相處，黃沐妍邊哭邊說，今年初有親戚長輩過世，阿嬤變得落寞，有天好像把黃沐妍當成了女兒吐心聲，表示自己結婚這麼多年，唯一遺憾就是沒穿過白紗。
挺肚為阿嬤趕辦婚禮圓白紗夢
黃沐妍說：「雖然阿嬤是雲淡風清說這件事，但她會說表示她非常在意，這也是我第一次聽她說關於自己的事情。」因此黃沐妍願意挺著大肚辦婚禮，希望趕在明年過年前，在婚禮上讓阿公、阿嬤穿起白色婚紗。「因為阿公、阿嬤都已經90多歲，時間不能等。」
35歲黃沐妍表示，原本想等明年跑完6大馬拉松，再準備做試管嬰兒，沒想到跑完柏林馬拉松發現自己懷孕了，所以芝加哥跟紐約馬拉松都是「安全的跑」，還打算明年5月生完，要去參加8月的雪梨馬拉松，要完成自己跑完6大馬拉松的經驗。
黃沐妍現在懷孕4個多月，才胖兩、三公斤，她笑說希望整個孕期能把體重控制增加10公斤左右，「但我問過ChatGPT知道控制不了，有段時間肚子會突然大起來，體重也會一下暴增。」
葉天倫「帶喜導演」預言陳淑芳下一個結婚
黃沐妍拍葉天倫公益短片時就已經懷孕，但直到今早葉天倫才知道，葉天倫笑說他拍《雙城故事》時，陳怡蓉直到殺青才告訴他已經懷孕，周佑婷也是，被笑說是「帶喜導演」，沒想到葉天倫轉頭恭喜陳淑芳：「搞不好下一個結婚的是妳！」陳淑芳掩嘴笑說「承你吉言。」
另一邊的范逸臣與田中千繪交往17年，被說葉天倫的「帶喜」也應該送給范逸臣，范逸臣笑說：「祝福都是全面性，很多事情都不一定。」
