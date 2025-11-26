黃沐妍新婚挺孕肚淚崩 想一圓90歲阿嬤的白紗夢

導演葉天倫因被說是「帶喜導演」，竟對陳淑芳說「搞不好下一個結婚的就是妳」。（圖／蘇聖倫攝）

導演葉天倫、演員陳淑芳、范逸臣、黃沐妍、鍾倫理今（26日）出席《你說，我想聽》公益短片發布暨老年心理健康促進宣導記者會；導演葉天倫認為《你說，我想聽》是對長者的一句溫柔地邀請，希望提醒年輕，用簡單的話就能拉近與長輩「心」的距離，讓長輩願意開口、願意被聽見，心門自然就會慢慢打開。而宣布結婚、懷孕後首度露面的黃沐妍，說起阿嬤的人生遺憾是沒穿過白紗，竟當場淚崩，希望能在自己的婚禮上完成阿嬤的心願。

懷孕4個月的黃沐妍，今挺著微凸的孕肚亮麗現身，透露預產期是在明年5月。一起合拍公益短片的陳淑芳現場得知黃沐妍懷孕，感到十分驚喜，導演葉天倫更被說是「帶喜導演」，不少女星在他拍片期間都結婚或懷孕。在公益短片中，黃沐妍飾演一個現代舞者，陪伴著失智憂鬱的陳淑芳去尋找喜歡的事情，提到跟長輩相處，黃沐妍表示家中因有長輩過世，阿嬤變得很落寞，對她道出自己人生唯一的遺憾，就是沒能穿白紗。黃沐妍邊流淚邊說著阿嬤一定很在意此事，因此她想要趕在明年過年前辦婚禮，就算自己到時候已經挺著大肚子，但如果能在婚禮上讓阿嬤穿婚紗，相信能讓阿嬤便不會再感到遺憾。

黃沐妍說起阿嬤很遺憾沒穿過白紗便當場流下眼淚。（圖／蘇聖倫攝）

此外，《你說，我想聽》片中飾演傾聽陪伴者的兩位藝人范逸臣與黃沐妍，也分享了陪伴長輩解憂的經驗，范逸臣說他通常會從長輩的人生經驗開啟話題，像是當兵往事、工作經驗、子女等等，以輕鬆幽默的談話及正面肯定的回應；而由阿公阿嬤帶大的運動型藝人黃沐妍透露，她都會先陪伴聆聽長輩，再從他們的話中找出共鳴來回應。「國民阿嬤」陳淑芳笑說自己的個性比較直，喜歡有話直說、被陪伴的真誠交流方式；鍾倫理則表示他喜歡「被請教」的自然互動和共鳴。

懷孕四個月的黃沐妍今亮麗出席記者會。（圖／蘇聖倫攝）

