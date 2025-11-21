黃沐妍被判定「不孕症前兆患者」7年後竟自然懷孕：人生太神奇

小豬黃沐妍日前宣布登記結婚，並已經懷孕，長久以來想結婚、當媽媽、考到保險證照、想挑戰六大馬，已經完成八成。事實上，她早在28歲那年，就被判斷是「卵巢早衰」、「AMH值極低」，是不孕症前兆患者：「今年 35 歲的我，竟然自然懷孕了。」

小豬黃沐妍結婚了（圖／翻攝自IG）

黃沐妍28歲進行AMH檢測，數值僅有0.5，內心頓時充滿恐懼，若不先準備，未來可能就沒有選擇權，「也許，我真的會沒有辦法自然懷孕。」於是即便卵子量很少，還是在半年內做了三次凍卵，身心都承受比同齡女孩更大的壓力，但她告訴自己，人生由自己主導，「至少未來的我，可以有當媽媽的權利。」

沒想到，黃沐妍竟在35歲自然懷孕，這才發覺很多事不是醫學數字說了算，生命自有出路，希望自己的故事，能夠鼓勵到為了懷孕，正在調養身體、面對失落的女生：「給自己多一點耐心，多一次機會，多一份愛。只要你願意為自己走下去，世界就會願意為你留一扇門。」

小豬黃沐妍

從 28 歲那一年開始，我的人生就悄悄改變了。

那時候，我拿到 AMH 檢測結果，數字不是一般的 2–5，而是 0.5。

看到那個數字的瞬間，我才真正意識到——有些事情，不能等，也不能僥倖。

那是一種「如果我不先準備，未來可能就沒有選擇權」的恐懼。

彷彿命運在提醒我：也許，我真的會沒有辦法自然懷孕。

所以儘管卵巢早衰、卵量很少，我還是在半年內連做三次凍卵。

那不是輕鬆的決定，身體和心都承受了比同齡女孩更大的壓力。

但我一直告訴自己：我的人生，我自己主導。

至少未來的我，可以有當媽媽的權利。

然後，今年 35 歲的我——竟然自然懷孕了。

那一刻，我真的覺得人生太神奇了。

原來，很多事不是醫學定義、不是數字說了算，而是生命自己有路。

所以我想把這段路，送給每一個正在努力的你：

想要孩子的女生、正在調養身體的女生、還在面對失落的女生。

真的沒有什麼事情是絕對的。

你現在看到的困難，不代表未來的結果。

你以為的限制，也可能在某一天，被生命輕輕打開。

給自己多一點耐心，多一次機會，多一份愛。

只要你願意為自己走下去，世界就會願意為你留一扇門。

你永遠不孤單，

而你的可能性，永遠比你想的多。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導