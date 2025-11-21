黃沐妍一度被判定為不孕症前兆患者 子宮內部「像起司乳酪」如今終順利懷孕

黃沐妍（小豬）10月中旬登記結婚，隨後大方承認已懷孕。（翻攝自黃沐妍臉書）

黃沐妍（小豬）10月中旬登記結婚，隨後大方承認已懷孕，昨（20日）拍片透露，自己是卵巢早衰患者，加上AMH值極低，基本上被判定為不孕症的前兆患者，如今能順利懷孕，她感到相當開心。

黃沐妍今年5月曾動手術切除子宮肌瘤，當時醫師檢查發現，她的子宮狀況相當糟糕，她說：「除了肌瘤以外，子宮裡面其實沾黏的非常嚴重，內部長得像起司乳酪一樣。」因此根本沒有著床空間，沒想到醫師幫她清理乾淨後，即大膽跟她打賭3個月內就會懷孕，當時她還半信半疑直呼不可能，沒想到竟順利懷孕。

已懷孕的黃沐妍（小豬），分享能順利懷孕的過程。（翻攝自黃沐妍臉書）

回顧求子之路，黃沐妍早在28歲那年，就因一份健檢報告而徹底改變，當時，她拿到AMH檢測結果，發現數字不是一般的2–5，而是0.5，這個殘酷的數字讓她瞬間意識到「有些事情，不能等，也不能僥倖」，面對可能無法受孕的恐懼，即便卵量稀少，黃沐妍選擇在半年內連做三次凍卵，想起那一段日子，她直呼過得不容易，身體與心理都承受了壓力，她告訴自己：「我的人生，我自己主導，至少未來的我，可以有當媽媽的權利。」

黃沐妍以自身經驗呼籲所有女性說：「真的是要好好去做婦科的檢查，有問題直接諮詢專業醫師，不要自己當醫生亂猜。」同時，也將這一段旅程獻給所有正在備孕路上的女性，無論如何都不要輕易放棄，給自己多一點耐心，多一次機會，多一份愛。

