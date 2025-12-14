黃河拍戲經常分心 烈日下NG⋯越急越出錯
黃河現身「台語台表演班高雄班」講座，一登場就讓學員興奮直呼像作夢。他17歲以《危險心靈》拿下金鐘戲劇節目最佳男主角，至今仍是最年輕視帝。他在課堂上提醒學員表演沒有標準答案：「我講的是觀點，你們要結合自己的經驗，找到真正能幫助自己的工具。」他也提到自己正投入宣傳將於2026年一月推出的公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，期待以更多作品展現台語演出的新樣貌。台語台長呂東熹則表示台語影視圈仍面臨演員不足，因此才希望透過完整訓練培育下一代人才。
黃河坦言，即便多年拍戲經驗，大特寫前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」。他說演員常被「分心」困住，回憶曾在北海岸拍攝手語廣告，在烈日下每次都要從頭比到尾，越想加快越容易出錯，最後只能回到角色行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲」。
黃河也強調劇本功課不只是形式，而是檢查自己是否真正理解角色旅程、三幕結構與每場戲的任務，才能掌握幅度。他建議演員學編劇課，能在選角色時更有方向，談到與劇組合作，他提醒：「不要只提出問題，要帶著解法與導演討論。」這是他從16歲開始就遵守至今的準則。
談到語言轉換的難度，黃河直說自己其實不會台語，家裡講潮州話，真正訓練是踏入影視圈後才開始。他指出語言會影響思考，如果用華語語序理解台語台詞，情緒與行動會不自然，因此早期會要求把所有台詞翻成台文，才能抓住角色邏輯。他回憶拍《危險心靈》時，導演要求他每天練咬字、唸《國語日報》、跟著主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武語氣，只因角色需要清晰、合理，「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練。」他提醒學員關鍵不在語言，而在理解台詞目的與情緒意圖，「觀眾在乎的是你說話的心與情感的傳遞。」
