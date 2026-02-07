黃河演《世紀血案》施明德！爆出劇組稱「家屬拒訪」無意造成創傷

黃河發聲明道歉。（圖／翻攝自黃河臉書）





電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，該片集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏演出，日前才舉行殺青記者會，不料卻遭網友發起「拒看世紀血案」抵制。黃河今（7）日發聲明道歉，坦言這幾天內心一直很不平靜：「看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沈重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。」

黃河說身為一名演員，一直對這片土地的歷史抱有很深的情感：「當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。」

黃河表示在接演前，他與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，才開始投入拍攝：「在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是『家屬不希望接受採訪與拜會』。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。」

如今回頭再看，黃河說必須誠實地面對：「當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。」

在電影殺青後，黃河與團隊意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後：「我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。」



