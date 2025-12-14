黃河當台語表演講師！認拍戲多年還是緊張 親自傳授練習技巧

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由公視台語台主辦的「台語台表演班高雄班」正式開課，今年從上百位報名者中精選14位學員展開培訓。本次講座邀請金鐘視帝黃河親授多年實戰經驗，他17歲時《危險心靈》，奪下金鐘獎戲劇節目最佳男主角，成為史上最年輕視帝。他強調，表演沒有單一標準：「我講的是觀點，你們要結合自己的經驗，找到真正能幫助表演的工具。」

黃河擔任「台語台表演班高雄班」講師。（圖／公視台語台提供）

黃河在講座上坦言，即使拍戲多年，在大特寫前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」，真正困住演員的往往不是技術，而是分心。他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾；越想快點拍完越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲。」

黃河傳授演戲經歷。（圖／公視台語台提供）

談及台語學習困難，黃河坦言自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。他指出語言會影響思考邏輯，若用華語語序理解台語劇本，往往讓情緒與行動顯得不自然，因此早期他會要求把台詞全部翻成台語，才能真正抓到角色的語言邏輯。拍《危險心靈》時，導演要求他每天練咬字、唸《國語日報》、跟新聞主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武的語句節奏，只因角色必須清晰、合理。「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練。」他提醒學員：真正關鍵是理解台詞的目的、角色說話的情緒與意圖，「觀眾在乎的是你說話的心與情感的表達傳遞！」

