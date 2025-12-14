黃河當表演班講師 詮釋角色要忘記正在拍戲

（中央社記者洪素津台北14日電）演員黃河獲邀擔任公視「台語台表演班高雄班」講師，他說，表演沒有單一標準，要結合自身經驗找到幫助表演的工具；且不能分心，回到角色行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲。」

黃河2007年以戲劇「危險心靈」勇奪第42屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角，當年17歲的他，成為該獎項最年輕的得獎者。

黃河透過新聞稿分享，即使拍戲多年，在大特寫鏡頭前仍會緊張，他認為真正困住演員的往往不是技術，而是分心。

他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾；越想快點拍完，越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲。」

黃河也強調劇本功課的重要性，要檢查自己是否真正讀懂劇本，是否理解結構、角色旅程與轉折，才能知道每場戲的任務與幅度，角色功課才有落點。

談及台語學習困難，黃河坦言，自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。他指出，語言會影響思考邏輯，「關鍵是理解台詞的目的、角色說話的情緒與意圖，觀眾在乎的是你說話的心與情感的表達傳遞！」（編輯：吳素柔）1141214