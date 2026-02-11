黃河發律師函給《世紀血案》製作方 要求解約並停止使用肖像

即時中心／林韋慈報導

改編自台灣戒嚴時期重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得林義雄本人與家屬授權，且流出劇本內容疑似影射已故台獨運動領袖史明為兇手，引發社會譁然。擔綱飾演施明德一角的演員黃河，昨（10）日委託律師發函，指控製作公司費思兔文化娛樂股份有限公司謊稱已取得合法授權，致其在錯誤認知下同意演出，現已依法解除合約。

黃河指出，當初接獲邀約時，製作方即宣稱已獲相關當事人與家屬授權，並多次向他保證拍攝合法。他也曾要求親自拜會相關家屬致意，卻遭片方以「家屬拒絕會面」為由阻擋。直到電影殺青後，他才得知製作方根本未曾向林義雄及其家屬告知拍攝計畫，更未取得任何授權。

黃河表示，費思兔公司的行為已構成重大欺瞞與違約，且情節嚴重、無法補正，依法得解除契約。他已透過和邑英栩國際聯合法律事務所正式發函，通知片方解除演員合約，並嚴正要求對方「立即停止使用本人之肖像、聲音與姓名」，同時拒絕在電影中掛名，也不再參與任何上映或宣傳活動。

近來多名主演與客串演員亦陸續發聲道歉，並呼籲製作方停止後製。對於這起風波，黃河坦言深感自責，並表示已由經紀團隊與律師全權處理後續法律事宜。他也感謝外界的提醒與批評，強調此事是「一個深刻的教訓」，未來將更謹慎選擇作品。

聲明最後，黃河再次向林義雄先生及其家屬、施明德先生及其家屬，以及所有因此事件受到影響的人致上最深歉意。他表示，因一時不察，讓相關人士再次承受傷痛與紛擾，感到萬分抱歉；若製作方未依律師函停止侵權行為，將「依法追訴，絕不寬貸」。





