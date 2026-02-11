黃河發律師函給《世紀血案》製作方 要求解約並停止使用肖像
即時中心／林韋慈報導
改編自台灣戒嚴時期重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得林義雄本人與家屬授權，且流出劇本內容疑似影射已故台獨運動領袖史明為兇手，引發社會譁然。擔綱飾演施明德一角的演員黃河，昨（10）日委託律師發函，指控製作公司費思兔文化娛樂股份有限公司謊稱已取得合法授權，致其在錯誤認知下同意演出，現已依法解除合約。
黃河指出，當初接獲邀約時，製作方即宣稱已獲相關當事人與家屬授權，並多次向他保證拍攝合法。他也曾要求親自拜會相關家屬致意，卻遭片方以「家屬拒絕會面」為由阻擋。直到電影殺青後，他才得知製作方根本未曾向林義雄及其家屬告知拍攝計畫，更未取得任何授權。
黃河表示，費思兔公司的行為已構成重大欺瞞與違約，且情節嚴重、無法補正，依法得解除契約。他已透過和邑英栩國際聯合法律事務所正式發函，通知片方解除演員合約，並嚴正要求對方「立即停止使用本人之肖像、聲音與姓名」，同時拒絕在電影中掛名，也不再參與任何上映或宣傳活動。
近來多名主演與客串演員亦陸續發聲道歉，並呼籲製作方停止後製。對於這起風波，黃河坦言深感自責，並表示已由經紀團隊與律師全權處理後續法律事宜。他也感謝外界的提醒與批評，強調此事是「一個深刻的教訓」，未來將更謹慎選擇作品。
聲明最後，黃河再次向林義雄先生及其家屬、施明德先生及其家屬，以及所有因此事件受到影響的人致上最深歉意。他表示，因一時不察，讓相關人士再次承受傷痛與紛擾，感到萬分抱歉；若製作方未依律師函停止侵權行為，將「依法追訴，絕不寬貸」。
原文出處：快新聞／黃河發律師函給《世紀血案》製作方 要求解約並停止使用肖像
更多民視新聞報導
關鍵今日／台灣獨立運動先行者！廖史豪103歲冥誕
圈錢無極限？《天堂》經典版經驗值遭魔改 想變死騎「需時163年」
六大福利政見佳評如潮！藍營新北人選將揭曉 蘇巧慧暖喊：以誠意爭取支持
其他人也在看
田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜哭了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
黃立成親回買「陶朱隱園」真相 虧黃立行：歹逗陣
「麻吉大哥」黃立成昨晚（2╱10）以《功夫》出品人身分與導演九把刀、戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋、劉冠廷、嚴藝文、黃瀞怡、禾浩辰出席電影首映會，日前他被爆砸12億入住「陶朱隱園」，被問有買嗎？他先笑回「yeah～」，接著才用台語哭窮：「嘸啦！就剩一枝而已！」對於之前被爆以高槓桿操作加密貨幣慘賠，被追問投資現況，他則笑答：「攏好啦！」
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
范冰冰、黃秋生作品遭撤資格！香港金像獎入圍爆爭議 主席爾冬陞一句話回應
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導第44屆香港電影金像獎昨（10）日公布入圍名單，競爭激烈，其中影后舒淇首度以導演身分入圍多項大獎，成為焦點。不過，...
《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死
改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》近期風波不斷，因被指未取得當事人林義雄及其家屬同意，且劇情涉及影射歷史人物史明，引發外界高度關注與爭議。相關討論也延燒至社群平台，有網友在Threads上發文為劇組緩頰，認為若拍攝歷史題材都必須取得「本人同意」，那歷史電影恐怕將無法拍攝，並進一步以15年前上映的電影《賽德克·巴萊》為例，質疑當年是否曾取得莫那·魯道「本人」同意。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
閃兵案遭求刑2年8月！陳柏霖「慘丟主持棒」婚事卡關現身了
閃兵案遭求刑2年8月！陳柏霖「慘丟主持棒」婚事卡關現身了
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期
陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
《世紀血案》演員、工作人員發聯合聲明 「阻止本片製作上映」
電影《世紀血案》引發爭議，演員們及導演徐琨華接連發聲道歉，直指製作方刻意隱瞞沒有取得林義雄先生及其他當事人的授權。今（10）日演員及工作人員發表聯合聲明，要求本片停止製作。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
《陽光女子合唱團》票房衝4.88億！連四週霸榜 苗可麗台南拜票掀暴動
由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品的電影《陽光女子合唱團》，這週票房來到4億8800萬，連續四周霸榜全台票房冠軍，同時也確立了《陽光女子合唱團》站上台灣電影影史票房第二的地位。
40歲安心亞懶理酸民 馬甲造型超辣「直角肩＋燦笑」放電
40歲女星安心亞出道近20年，橫跨歌手、演員與主持三大領域，始終以亮眼表現穩坐演藝圈一線。向來樂於在社群分享生活的她，近日受邀登上尾牙活動舞台，事後也大方曬出當天造型美照，瞬間吸引破萬名粉絲朝聖。
林志穎登《紅白》催生馬寶寶 Lulu懷孕進度全說了
林志穎睽違16年驚喜重返《2026超級巨星紅白藝能大賞》，不僅在台上向主持人Lulu（黃路梓茵）道恭喜，祝福她「馬上有個馬寶寶」！在與現場觀眾玩骰子比大小、加碼現金6600紅包時，他摸了摸口袋笑說：「我表演身上沒帶現金，可以轉帳嗎？」Lulu隨即提議由她加碼，聽到她要自掏腰包，他立刻笑說：「這樣用妳的奶粉錢，不好意思啦！」讓Lulu連忙澄清：「我還沒懷啦！」