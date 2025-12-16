黃河租屋最怕這件事 王真琳半夜遭惡房東恐嚇

黃河、陳姸霏主演職人輕喜劇《人生只租不賣》。（圖／公視台語台提供）

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》將於1月11日播出，是台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集，昨（15日）發布最新預告，陳姸霏為繼承母親豪宅，被迫加入黃河公司當租賃管理師，為房東和房客解決大小事。談起租屋經驗，陳姸霏曾住過沒窗的屋子，東西全發霉、王真琳遇過房東喝醉恐嚇、黃河則是東西壞了找不到人處理，苦笑說：「訊息傳出去像丟進黑洞。」

談到過往租屋經驗，劇中演出水電工的王真琳有過10年租屋經驗，經歷過各式房東，「以前有遇到一個很兇、很怪的房東，會半夜喝醉貼恐嚇紙條在門上，但也有很溫暖的房東，在疫情期間會問我們的身體狀況還好嗎？需不要要燉雞湯給我們。」

王真琳租屋曾被惡房東恐嚇。（圖／公視台語台提供）

最讓黃河崩潰的就是每次最崩潰的就是東西壞了永遠找不到人處理，「水管漏水、燈不亮、門怪怪的，但訊息傳出去之後就像丟進黑洞，只能一邊等一邊想說『是不是其實沒那麼嚴重』。」拍完《人生只租不賣》更能理解，對房客來說，有人願意即時回應、把事情處理好，本身就是一種很大的安全感。

陳姸霏則分享過往曾和朋友合租，小看通風重要性，選了一間沒有窗的房子，加上地理位置潮濕，不透氣又不透光，大量東西發霉讓她受到教訓，後來選房都很在意有幾扇窗、窗戶材質和紗窗材質。她笑說接觸租賃代管產業後，最想獲得他們的看屋技能，「不用親自入住就能一眼看穿房子可能哪裡會有問題，因為看房經驗，敲敲看隔間就知道隔音好不好，或可以推測牆面可能發霉！」

