黃河終於不用演殺人犯 寧願被台語整死

陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎等人今（6日）為公視台語台喜劇《人生只租不賣》上檔宣傳。（公視台與台提供）

陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎等人今（6日）為公視台語台喜劇《人生只租不賣》上檔宣傳，黃河第一次挑戰台語演出，加上喜劇題材，讓他忍不住開心大呼：「終於不用殺人、也不會死了！」

黃河自從10年前電影《紅衣小女孩》後，多半找上門的角色不是陰鬱殺人犯就是最後慘死的角色，這回他主動積極爭取《人生只租不賣》中的房屋包租代管公司主管一角，完全不會說台語的他，事先花很多時間練習、做功課，但拍攝時還是難免鬧笑話，他舉例眼睛「閉起來」和「拿起來」發音就容易混淆，在片場更是不停反覆背誦，旁人一干擾就陷入情緒炸裂邊緣，他笑說；「當初接戲時就知道難度很高，但很想爭取，因為劇本很好，也很想把台語學好，真的是充滿挑戰。」

黃河和陳妍霏戲外相差11歲自認有代溝。

女主角陳妍霏有家裡長輩互動的台語基礎，但仍為語言發音在拍攝期間頻頻作噩夢，她和黃河相差超過10歲，2人互動有時有代溝，笑說；「有時我講話他明顯聽不懂，但還是很有禮貌表現聽懂的樣子。」黃河則害羞說，這樣才能停止話題。不過他也很感謝陳妍霏活潑主動，讓他這個冷調、閉俗的人才能早一點拉近關係。

林予晞飾演神祕的資深專員「嵐姐」，她為呈現角色留法又神祕、優雅的氣質，事先特別研究法國女演員伊莎貝雨蓓的姿態，另外也添購2個頌缽在家練習，還研讀頌缽相關論文。林予晞她說自己曾在美國讀書時，遇到各國租客，有次隔壁放音樂很大聲，她忍不住敲門反應，一開門對方一串西班牙文，無法溝通之下只好放棄。林予晞說自己對房屋也是「只租派」，認為「人生生不帶來死不帶去，車子也用租的，騎ubike，租房條件也是便宜就好。」

林予晞本人對房產一事也是屬於只租派。

王真琳飾演內向的姍姍，笑說因為練台語壓力很大，一拍完又狂吃殺青酒和尾牙，直接胖了8公斤，中間一度戲服穿不下還要改大，最後才坦言每天吃2個便當；謝章穎劇中是社交達人，拍攝時卻常搞消失，他笑說：「我私下話比較少，吃飯就會找一個地方躲著，為了變成E人，上戲前導演都會要我『POWER拿出來』！」

