黃河《世紀血案》詮釋施明德被矇騙！基金會聲明嘆：遺憾 曝家屬曾當「笑話」看過定裝照

黃河在《世紀血案》中詮釋施明德。翻攝臉書

電影《世紀血案》描述美麗島事件中林義雄家人遭滅門慘案，其中由金鐘視帝黃河飾演美麗島事件總指揮施明德，而夏騰宏詮釋林義雄，兩人都在殺青後才得知，劇組根本沒有向當事人取得同意拍攝事件，而施明德文化基金會也針對《世紀血案》電影發表聲明。

聲明中指出：「一月底時，施明德先生家屬的友人（非《世紀血案》相關人士）便以『看笑話』的名義展示了一張據說是該電影的定裝照，其可笑且粗糙的程度著實讓家屬啼笑皆非。除了以此種非常間接的方式得知好像有一部電影有一個飾演施先生的角色以外，家屬並未收到製作單位的聯繫，遑論授權。」

廣告 廣告

聲明繼續表示：「就算製作單位當初有來接洽，以此部電影製作單位和部分演員對於該片內容的發言與對待歷史的態度看來，家屬也概不會同意。不過，施明德先生的家屬對於演員疑似遭製作單位矇騙一事表達遺憾。」

施明德基金會發表聲明，並曝光史料照片。翻攝臉書

黃河的聲明中則表示，原本覺得能夠飾演施明德非常榮幸，但也坦言擔心會對當事人或家屬產生影響，「因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。」他也提出要拜訪施明德家屬，但劇組稱家屬不希望被打擾，黃河方面也只好相信，如今對此決定非常懊悔，並說：「我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。」

聲明怒嗆《世紀血案》：令人作嘔

施明德方面的聲明中描述他當時獲知林家血案的過程，並指出，昔日身為警備總部發言人的徐梅鄰上將，形容施明德是「十惡不赦的叛徒」，而《世紀血案》導演徐琨華就是徐梅鄰孫子，「《世紀血案》作為徐梅鄰孫子的作品，竟以『林宅血案真相』作為電影宣傳噱頭與片名，著實令人作嘔。」

《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席記者會引發爭議。李鍾泉攝

對於李千娜在受訪時形容林家血案「沒那麼恐怖」等發言，施明德基金會聲明也形容是「輕率且毫無人性的話」，「林義雄先生家的慘案不只是一場政治屠戮，林義雄先生一家所承受的悲慟是沒有止盡的。」

聲明最後怒批：「就連爭議爆發後，製作單位的聲明與發言竟然持續消費林義雄先生一家。面對歷史本身以及歷史題材創作，最最重要的莫過于虛心與誠懇，特別是傷痕歷史更需要審慎，盼《世紀血案》團隊知廉恥、懂進退。」



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》劇本暗示兇手是他！台獨領導史明文物館深夜怒發聲：國共聯手毁滅台灣

《世紀血案》荒謬設定！楊小黎曾提出兩大疑問被導演打發 夏騰宏遭要求「反著演」喊痛苦

《世紀血案》殺青新聞曝光日疑藏「泯滅人性」動機 葉天倫震撼揭：是雙胞胎冥誕

白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」