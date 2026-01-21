黃河、賴雅妍、王俐人開拍《終不悔 4:44》攜手詮釋失去與守護

記者王丹荷／綜合報導

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於臺北舉行開鏡儀式、正式宣告開拍。本片由旅居紐約多年的臺灣導演郭佩霖執導，長期在海外進行影像創作的他，此次選擇回到臺灣拍攝，期望以更貼近土地與人心的方式，完成1部專為電影節與國際影展而生的作品。

片名中的「4:44」源自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴與在無形中仍然存在的力量，這個數字不只是時間的指示，而是一種狀態：提醒人們，即使重要的人無法再回到身邊，那份情感與連結仍會以不同形式，持續影響生命。郭佩霖表示，《終不悔 4:44》是部關於「失去之後」的電影，希望透過極為內斂的敘事與影像語言，描繪人在面對摯愛離去後，那些難以言說卻真實存在的心境。

廣告 廣告

演員陣容方面，由黃河擔綱男主角，女主角則由賴雅妍與王俐人演出。黃河飾演女友癌逝的悲傷男子、賴雅妍飾演論及婚嫁男友因為意外離世的女子；久違戲劇演出的王俐人飾演年過半百，丈夫因心臟病逝去被獨留的女士，因為導演希望演員有華僑感，最好有海外生活經驗，所以選到王俐人，片中飾演年輕跟丈夫移民美國開中國餐廳的女士，除了為戲增重，也多半以素顏演出。

製作上，《終不悔 4:44》展現國際合作視野，特別邀請泰國籍攝影師擔任攝影指導，結合不同文化背景的影像美學，在臺灣實景拍攝，形塑獨特而安靜、富詩意的視覺風格。監製張鈺凰表示，希望能支持更多具有國際視野與藝術深度的臺灣原創電影，讓創作者能夠專注於作品本身，也讓臺灣電影有機會被更多國際影展看見。

賴雅妍在新片《終不悔 4:44》面對生離死別。（方時娛樂提供）

黃河飾演女友癌逝的悲傷男子。 （方時娛樂提供）

王俐人在《終不悔 4_44》超齡演出。（方時娛樂提供）

電影《終不悔 4_44》日前開鏡 。（方時娛樂提供）