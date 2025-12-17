黃治維反映東女2建築耐震不足 陳瑩、莊瑞雄立即會勘允諾爭取經費 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東女中「實驗大樓」與「宿舍A舍」建築均面臨耐震不足問題，安全堪慮，加上「禮堂屋頂漏水」嚴重影響校園安全，同為台東縣議員也擔任台東女中家長會長的黃治維向立委陳瑩與莊瑞雄反映後，陳瑩與立委莊瑞雄今（17）日邀集教育部相關單位，一起前往學校會勘。台東女中校長王垠全程說明校園設施現況，陳瑩表示，學生安全無小事，必須立即投入經費與資源，確保每位師生的安全環境。

王垠指出，「實驗大樓」屋齡已達37年，耐震能力不足，校方對安全狀況高度關切。經規劃評估後，補強所需經費約為800萬元。「宿舍A舍」因0403地震受損，同時面臨需耐震補強的問題，經費需求約為410萬元。學校禮堂屋頂長期漏水，不僅影響教學活動，也潛藏安全風險，經初步評估，改善經費約832萬元，合計共需約2042萬元經費。

廣告 廣告

陳瑩強調，這些建物直接影響學生日常生活與學習安全，補強工程刻不容緩，將持續爭取教育部支持與經費核定，避免安全事故發生，確保師生能在穩固的環境中學習與活動。

陳瑩表示，校方同時關注游泳池設施老化及安全問題，雖目前仍可進行游泳教學，但未來全面整修完成後，將提供學生及社區民眾更安全、舒適的使用環境，以落實校園安全與全民運動理念。

針對學校游泳池維修，教育部國教署高中組副組長林琬琪表示，「將盡速請專家評估，期望明年度可進行改善」。陳瑩則強調，游泳池作為體育教育重要設施，應同步列入安全改善計畫，讓學生有安全、完善的運動環境。

「台東位處地震頻繁帶，校園結構安全絕不容妥協，特別是屋齡已達37年的實驗大樓耐震能力不足，教育部務必以最快速度協助補強。」莊瑞雄強調，並嚴格落實施工期間的「師生安置計畫」，務必做好工區與教學區的動線區隔，將干擾降到最低以兼顧受教權。此外，長期關注運動發展的莊瑞雄亦向教育部爭取校內游泳池修繕，主張水域安全教育不能因設施損壞而中斷，教育資源挹注「一分一毫都不能少、一天都不能拖」，盼相關經費能如期於115年到位。

「期待教育部盡快核定計劃，提供安全無虞的教學場域！」黃治維表示，台東女中所提報校園設施修繕計劃，涵蓋學生宿舍及實驗大樓結構補強、游泳池環境修繕、禮堂屋頂防漏工程等，相關設施已年代久遠，必須立即進行改善工程，改善計劃攸關學生住宿及學習環境完整性。

王垠也說，台東女中近期針對校舍安全與設施進行全面檢視，發現學生宿舍耐震係數偏低，目前暫停住宿使用，但校方仍積極因應約140名有住宿需求的學生，其中已有86位安排入住，其餘學生則透過與台東高中協調，暫時安置或由市內親戚照料，實驗大樓與禮堂也因結構及漏水問題，分別進行耐震補強及防漏維護涉及師生安全，希望優先處理。對此，陳瑩允諾會盡力爭取經費，提供師生安全學習及活動的環境。

照片來源：陳瑩辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

樺加沙天然現金救助已撥付逾1千9百萬 花蓮縣府持續輔導公所加速審認

游淑貞表態參選花蓮縣長 地方人士大讚：跨越藍綠有口皆碑

【文章轉載請註明出處】