黃泥水淹進停車場！蘇澳煙波飯店B1「整排車泡湯」 住客傻眼

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書



鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，大雨在宜蘭縣造成災情，知名飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場被滾滾泥水淹沒，住客表示，原本想在水淹進來之前把開出去，被飯店人員阻止，結果現場2、30台車全「泡湯」，在地人留言說，沒開出去比較好，開出去絕對在路上拋錨。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館昨（11/11）晚間開始淹水，一名住客在Threads發文表示，六點時詢問飯店是否可以提早退房，當時正在下大雨，飯店人員告知市區封路，還說B2有抽水馬達，再三保證停B1一定沒問題，結果雨停後一看，整層樓都淹沒了，2、30台車泡水，「誰來賠我的車」。從他分享的畫面可看出，整排車輛泡在污濁的泥水中，深度已經達到半個車身。

在地人則留言，「我蘇澳居民，跟你說你開出去絕對拋錨在路上」、「煙波後面住戶留言外面更嚴重」、「蘇澳淹水很嚴重！飯店這樣應該是對你們最安全的決定」，但也有人認為「根本不用冒險去地下室吧，大水來的時候還在想去地下室救車？」。還有人分析，外面確實已經封路，遊客人生地不熟，開出去反而更危險，且離開飯店拋錨是車主自己問題，如果是在飯店，至少可以找保險談理賠。

由於昨晚雨勢強勁，蘇澳鎮公所表示，多處積水深度達到成人腰部甚至肩膀，已向軍方提出救災申請，國軍出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇支援救災，軍方將協助低窪地區居民和飯店受困住客撤離。

