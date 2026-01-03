黃浩詠專演怪咖 被虧「找你都不會演正常人」

44歲的演員黃浩詠身兼導演、表演課老師等多重身分，近期他同時擔任春河劇團《詭哭郎嚎》導演、舞台劇《明星養老院》及親子音樂劇《快弟的三個包裹》演員，也為兩部電影擔任表演指導，還有固定教表演課，另有一些影視作品客串邀約，日前受訪時坦言工作行程塞滿滿、沒有一天是休息的，連過節的時間都沒有。

黃浩詠畢業於上海戲劇學院導演系，他說當年高中畢業後就不想浪費時間，為了成為更好的演員，所以特別去上海就學；他回憶當年學成快回台灣時，有個小他1屆、外型高帥白淨、氣質純樸的小師弟主動跑來跟他打招呼喊「師哥好」，「萬茜還是這位小師弟的同學，我過了10年才知道他是胡歌！」

他在演藝圈這幾年教過不少藝人表演，坦言前段期間看到一連串的閃兵風波真的滿難過的，因為很多涉案藝人都是認識的朋友，他感嘆：「當兵有這麼難嗎？雖然演藝工作會中斷，但有需要花錢去賭這些事？」他當年在靠近菲律賓的南沙群島當兵，「光坐船就要3天，一上島就是1年沒回來，全島只有公用電話，只能用電話卡打電話，或是配合一個月一班的船寫信回本島。那裡是真心漂亮，沒有任何汙染。」

入行多年的黃浩詠笑說，自己經常演怪咖、神經病，曾有導演跟他說「找你都不會演正常人」，例如之前演了《人選之人–造浪者》後，走在路上就常被說：「你是那個色狼簡哥！？」近期他在親子音樂劇《快弟的三個包裹》一人分飾多角，傳遞出很多善良、幸福，團長邀請很多弱勢團體來看戲後，有腦性麻痺的小孩看完劇後說「謝謝你們邀請我來看戲，真的很好看」，讓他覺得做戲都值得了。

他表示，之前《明星養老院》回他老家高雄演出，「我哥哥有去看，真的滿開心，因為我大部分的演出家人都看不到，必須有回南部巡演他們才能來，身為表演者，如果台下觀眾有我愛的人不管是家人、好友、另一半，我都會很開心、覺得是幸福的事。」