黃海實彈射擊打臉鄭麗文「和平種子」？國台辦爆氣：思想品德老師會哭

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記者盧素梅／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文7日啟程訪中，10日與中國領導人習近平會面，不過，北京9日宣布在黃海實施「實彈射擊」，民進黨批評，鄭麗文種下的和平種子還沒發芽，就被中共直接打臉。對此，國台辦今（15）日卻反批評，東拉西扯，牽強附會，胡編亂造，偷換概念，是民進黨政客慣用的欺騙伎倆，目的就是攻擊、抹黑為兩岸謀和平、為同胞謀福祉的政治對手。台灣民眾對此看得很清楚。

國台辦上午舉行例行記者會，媒體詢問，大連海事局近日宣布在黃海北部部分海域實彈射擊，民進黨發言人對此稱，「這一次種下的和平種子還沒發芽，就直接被中共的砲彈打臉」。有台灣的網友指出，演習地距離台灣1200公里以上，「民進黨地理老師在哭」。

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對此，國台辦發言人陳斌華表示，這些民進黨政客如果不是不學無術，那就是心術不正。「他們這些荒謬的言論，我想不只是他們的地理老師會哭，他們的歷史老師、語文老師、思想品德老師都會哭。」

陳斌華並表示，「東拉西扯，牽強附會，胡編亂造，偷換概念，是民進黨政客慣用的欺騙伎倆，目的就是攻擊、抹黑為兩岸謀和平、為同胞謀福祉的政治對手。」台灣民眾對此看得很清楚。

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