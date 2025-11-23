黃海演習3連發！中國發布14天禁航令 實彈封鎖由南打到北

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍在黃海的軍事部署呈現罕見的密集狀態。雖然外界普遍將焦點鎖定在中日因「台灣有事」言論引發的外交摩擦，但軍事觀察發現，中國大連海事局22日發布的最新航行警告，已是2週內共軍在黃海海域的「第三波」演訓公告。這項長達14天的禁航令，顯示解放軍的演習範圍正由南向北快速延伸，整個黃海海域已陷入實彈射擊的包圍網中。

綜中媒體報導，大連海事局宣布自今(23)日下午4時起至12月7日下午4時止，將於渤海海峽及黃海北部部分水域執行軍事任務，期間船舶「禁止駛入」。此次演訓區域位於遼寧大連市以南，緊鄰渤海與黃海交界，地理位置扼守中國京津地區的海上門戶，戰略地位極為敏感。

密度異常：2週內「由南打到北」

與單一的政治報復相比，這波軍事行動的「連續性」與「密度」更引發區域安全關注。根據中國海事局的公開數據，共軍自11月中旬以來動作未曾停歇：先是17日至19日在「黃海中部」進行3天實彈射擊；緊接著18日至25日於「黃海南部」展開8天演習；如今大連海事局再宣布封鎖「黃海北部」長達2週。

這意味著在短短2週內，黃海的中、南、北3大區塊相繼淪為演習熱區，且時間相互重疊。軍事專家分析，這種全海域、接力式的演訓模式，展現了共軍在該區域進行多點同步作戰的企圖心。

這波密集軍演的時機點，無疑與當前的地緣政治緊繃息息相關。日本首相高市早苗近期重申「台灣有事即日本有事」，導致中日關係急凍，北京方面除了在外交與經貿領域施壓外，海上軍事動作也同步升級。隨著這波長達14天的禁航令生效，黃海海域的緊張局勢恐將持續至12月上旬。

