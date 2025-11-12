李慶高

熟悉的城市和鄉村在不斷地向後退縮，面對這片嶄新的土地，我驚歎大海何以如此博大、如此慷慨！

多少年了，人們只知道你的貧瘠與荒涼，沒有人注意過你的博大與美麗。

陽光下，草尖上閃動著鹽一樣的光澤；林中，一群麋鹿在追逐、嬉戲；北邊的濕地上，幾只黑嘴鷗在覓食……

無數只鳥兒棲息在枝頭，似無數片剛剛長出的葉子。

我試圖將手從落日的餘輝裏抽出來，連同抽出腳下範公堤的夕照，葦叢中傳來一聲鶴唳又一聲鶴唳。

深秋之夜，誰在傾聽清風和流雲的低語：今夜的霜為何打不濕月光下的鶴影？！

遠方就是大海——我一生敬仰的詩篇。

黃海灘塗，你是一部無比厚重的巨著，蘊藏著滄桑與輝煌同在的歷史。