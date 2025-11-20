黃海軍演延長至8天強壓日本 退將曝恐有更慘結果

日本首相高市早苗日前在國會拋出的「存亡危機事態」說法，點燃北京敏感神經，中日關係迅速升溫至全面緊張。中國大陸再宣布在黃海南部展開為期8天的實彈射擊。對此，退役中將帥化民19日分析，中國大陸短期內不至於立即開戰，但若中、俄、朝鮮與南韓四方在外交上形成聯動，後續可能對日本形成「多點壓力」，引發討論。

中國大陸17日已在黃海中部部分海域進行3天實彈射擊，隔日又宣佈自18日至25日，每天上午8時至下午6時，在黃海南部部分區域持續實彈演訓。根據公告區域座標，新增演習海域位於江蘇連雲港東北外海約30公里處，距離日本最近離島約870公里，距九州本島亦僅約900至1000公里，被視為對東京施壓意味濃厚。

針對大陸連續軍演與情勢變化，帥化民19日在中天節目《中天辣晚報》中指出，中國大陸宣布實彈射擊不只具軍事意涵，也是一種「準封鎖」手段。因為一旦發布軍演警告，相關海空域的船舶與航空器都必須避讓，三天尚能調整，但拉長至八天後，對航運與區域情勢的衝擊就會放大。他直言，這種做法本身就會讓戰爭危機螺旋上升。

帥化民認為，中國大陸短期內不至於立即開戰，但若中、俄、朝鮮與南韓四方在外交上形成聯動，後續可能對日本形成「多點壓力」。他舉例，俄羅斯若配合中國大陸強調北方四島主權，南韓再聲稱擁有獨島（竹島）主權，中國大陸則宣稱釣魚台主權，等於在日本周邊同時打開多個敏感議題，將使高市政府面臨更艱難的戰略局面。

帥化民指出，依波茨坦宣言，日本僅能確保四個主要島嶼，其餘離島過去一直存在地位未定的爭論。若多國同時在主權問題上向日本施壓，東京勢必承受巨大壓力。他更警告，這些離島多位處外圍，一旦發生衝突，很可能在海空力量作用下短時間內失守，日本是否會選擇武力反射將成為重大疑問。他質疑，在這種情況下，美國真的會全力支持日本嗎？

帥化民也提到，日本長期奉行「戰略模糊」，在中美衝突時多以後勤支援為主，不涉入正式宣戰。然而高市早苗的「存亡危機」發言，等於讓日本從被動角色轉為主動挑釁，這不僅影響中日關係，也可能牽動中美接觸與談判的基礎。他直言，「從現在到明年四月，局勢還會有很多變化」，高市的政治道路恐怕將面臨更多不確定性。

