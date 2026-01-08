黃淑君強力質詢新北警政改革 方仰寧承諾1週內限期檢討

248260108a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會近期召開第4屆第8次臨時會，議員黃淑君前(5)日針對基層員警面臨的後勤制度漏洞與工作困境提出質詢。討論重點包括警車保養場轉型、密錄器採購規格、特警裝備預算及超勤加班費領取等議題。面對制度調整與實務落差，黃淑君要求市警局提出具體說明，局長方仰寧當場允諾將在1週內完成全面盤點，並提交檢討報告。

在設備保養制度的轉型方面，黃淑君針對2級保養場虛級化後的權責劃分提出質詢，擔憂維修責任不明會影響車輛安全。方仰寧說明，制度調整是為了減少外勤同仁往返保養廠的行政作業時間，未來管理將改以抽查方式加強監督。他也補充，若遇到維修費用較高的特殊個案，仍會安排車輛返回指定場所確認，確保預算運用精確並保障巡邏安全。

緊接著在應勤裝備優化上，黃淑君點出過去密錄器規格限制過多，導致員警執勤極為不便，並追蹤今（115）年已編列的200多萬元預算執行進度。方仰寧對此表示，採購流程將全面參考基層同仁的使用經驗，針對電力續航與充電便利性來放寬規格。此外，針對每年僅有20萬元的特警裝備預算，黃淑君質疑經費顯著不足，方仰寧也同意重新檢討，並要求保安大隊擬定長期的裝備換新計畫。

除硬體設備外，黃淑君更進一步關心基層的實質待遇，反映超勤加班費雖然編列預算，同仁卻因制度限制無法領足。方仰寧坦承，部分年輕同仁因為底薪較低，確實面臨加班費領取上限的困境。他承諾會盤點全市警力與勤務分配，透過合理排班來改善現狀，並接受黃淑君建議正式發文給中央反映實務困境，爭取提高基層員警的加班時薪補助。

黃淑君強調，穩定的後勤支援是維護治安的基礎，制度不應成為基層警察的負擔。方仰寧對此表示認同，並下令相關單位立即針對維修流程、裝備規格及加班時數進行清查。這份包含具體改善措施的內容，必須在1週內整理完畢送交議會，展現市警局優化員警工作環境並解決問題的決心。

