黃淑君整理弱勢加碼補助 新北市政府115年起自動入帳

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

行政院自115年1月起針對弱勢生活補助進行加碼，以減輕民眾經濟壓力。新北市議員黃淑君指出，近期已有許多民眾發現補助金額增加，這項政策採簡政便民措施，符合資格者不用申請也無需跑公所，系統會自動比對資格並直接匯款，確保資源能精準送到每一位需要的朋友手中。

根據加發方案，加發金額依身分調整。低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶加發750元，弱勢、身障與老人則加發500元。黃淑君提醒，若同時符合2種以上福利資格，系統將採擇優原則請領。民眾刷存摺時可留意，摘要將顯示「行政院發」字樣，以便辨識款項來源。

照顧弱勢與加強福利是政府不變的承諾。黃淑君表示，這份補助代表政府的心意，目標是透過持續努力，讓台灣的社會安全網接住每一個人。若市民對於入帳金額或資格有疑問，除了留意官方公告，也可洽詢新北市政府社會局，或向服務處反映。

黃淑君強調，未來將持續監督福利政策的落實，確保資源分配精準且充滿溫度。透過自動查核撥款機制，能有效減少民眾往返奔波，實質減輕弱勢家庭的生活負擔，讓社會安全網更完善地守護每位市民。

照片來源：新北市議員黃淑君臉書翻攝

