黃淑君爭取新北市員警權益獲正面回應 方仰寧同意落實4大改革

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員黃淑君長期以來為基層警察爭取工作權益與裝備升級，並透過質詢緊盯新北市警局改善進度。在她的強力監督下，日前與局長方仰寧達成重大共識，承諾將推動包含合理排班、個人裝備隨人、裝備規格升級與人力配置補足在內的「4大改革」，以實際作為解決基層長久以來面臨的裝備不足、休假不公及人力緊缺等問題。

針對核心的勤務與休假權益問題，新北市警察局經研議後承諾將立即落實合理排班。新制度明確規範排班以8小時為主、10小時為輔、12小時為特簽，嚴禁隨意調休，並強調必須保障員警享有合理休假。方仰寧與黃淑君確認，未來將嚴格執行加班給薪制度，確保員警的權益獲得照顧。

黃淑君表示，在裝備提升方面，警察局承諾將全面升級個人防護與執勤配備，過去員警常因公發裝備不足或規格不佳而需自費購買的問題將獲得解決。未來，從防彈衣、秘錄器到腰帶、槍套等個人裝備將全部跟人走，新到任即發新裝備。同時，將提升購車品質，並視同仁實際需求採購常備秘錄器，連同特勤人力的槍用及防護裝備採購標準也將全面升級。

而為解決人力緊缺，黃淑君指出，警察局同意重新檢討預算員額配置與補足方法，透過調閱各單位勤務安排資料，要求從根本上檢討配置，強化人力補足的能力。此外，在車輛維修上，她也成功推動將二級保養廠虛級化，落實警用車輛在地管養，提高車輛妥善率。

雖然針對公務人員育嬰留職停薪津貼僅發「本俸8成」的問題，雖因市府人事處回應中央統一規定無法更動，但黃淑君仍強調，新北作為全國最大城市，應主動向中央反映政策不足，為基層公務體系爭取友善育兒環境。

黃淑君表示，她往後仍會持續不斷地堅持，促使市府與警察局兌現全面改革的承諾，從制度面和實質面保障員警的權益與執勤安全，並將會持續陪伴基層，直到「改變發生，且持續發生的那一天」。

照片來源：新北市議員黃淑君臉書翻攝

