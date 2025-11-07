黃淑君號召板橋足球團體傳愛花蓮 一日募資助光復女足重啟訓練

248251107a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

花蓮光復鄉受堰塞湖災情重創，光復國中女足隊訓練器材嚴重毀損。新北市議員黃淑君獲悉後，立即號召板橋地區足球團體展開「板橋足球熱心公益募集活動」，並在花蓮縣議員胡仁順協助下，僅用一天時間完成物資募集，展現跨縣市支援行動力。

「板橋的愛心要讓花蓮女足重新站起來。」黃淑君指出，這次募集由板橋足球發展協會發起，板橋國中與國立華僑高中足球隊共同響應，物資包括足球鞋、比賽用球、訓練器材、戰術板及球衣，全數將送抵花蓮光復國中，協助球隊恢復訓練。

板橋足球發展協會理事長簡美藻表示，協會得知消息後隨即動員師生與家長，「不到一天就集結完畢」。她盼望光復女足能在各界支持下重拾信心，繼續以足球傳遞希望。

黃淑君補充，這次活動也凝聚板橋在地團體的向心力，更因協會教練出身自花蓮光復，意義格外深遠。她將親自陪同教練前往光復國中，將器材親手交給球員，讓這份情誼實際落地。

胡仁順感謝新北團隊的即時行動，讓校方能專注於訓練重建，這份跨縣市支援象徵台灣人情的可貴，也替地方復原注入新動能。

黃淑君最後強調，重建不只是修復場地，更是重燃希望，「災後最需要的，是相信明天會更好的力量」。她期盼更多地方團體加入公益行列，讓愛與支持持續延伸。

照片來源：新北市議員黃淑君服務處提供

