黃淑君、宋雨蓁募集球具送光復國中 胡仁順感念板橋足球協會響應 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣光復國中在洪災中遭受重創，學校的棒球、足球等器材一夕全毀，花蓮縣議員胡仁順今（7）日表示，他得知消息後，馬上聯繫新北市議員黃淑君及議員宋雨蓁；黃淑君立即透過板橋地區足球團體募齊20多萬購置學校所需器材。黃淑君也說，她一得知消息後，隨即協助並倡議，促成板橋足球發展協會發起「板橋足球－熱心公益募集活動」。

黃淑君指出，此次募集行動由新北市板橋國中足球隊、國立華僑高中足球隊、新北市板橋足球發展協會共同響應，募集包含足球鞋、比賽用球、訓練器材、戰術板與球隊服等多項物資，將全數送往花蓮光復國中，幫助孩子們恢復訓練、延續夢想。

「更感動的是，許多廠商聽到要送到光復，都是『半買半相送』，讓整個過程更加順利！」胡仁順表示，光復國中在洪災中受創嚴重，學校的棒球、女足、田徑隊長期以來逐漸齊全的器材也是一夕之間全毀，小運動員們面臨前所未有的挑戰。在聽到學校的狀況後，他馬上聯繫黃淑君，並隨即透過板橋地區足球團體，一夜就募到20多萬，馬上開始購買學校需要的器材！

胡仁順透露，這其中還有一段特別的緣分，宋雨蓁是花蓮的孩子，除了在新北市議會極力爭取設籍新北的光復族人風災補助外，宋的辦公室主任就是光復國中女足隊畢業的，透過學姊，購買器材、球鞋與製作球衣的過程更順利了，真的非常感謝。

「期許光復國中足球隊在大家的祝福中，不因災情而停止訓練，並能儘快恢復練習，持續追尋足球夢。」板橋足球發展協會理事長簡美藻表示，當得知花蓮光復鄉災情時，還在想板足能透過什麼媒介確實將災民所需物資送達，正好接到淑君議員的訊息，告知光復國中足球隊急需足球配備。板足立即在家長與師長們的支持下，於短短不到一天的時間就完成所需經費的募集。

此外，胡仁順表示，他也媒合了想要提供協助的花蓮市運動團體，帶著5萬元現金到光復國中，提供孩子們訓練的費用，希望大家可以安心。他說，看到孩子們拿到器材的笑容，真的很開心。期待大家在經歷過這場大難後，一切順利，成績突飛猛進。

