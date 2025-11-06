黃淑美呼籲選舉提名開大門走大路

▲ 前市議員黃淑美呼籲黨部提名作業要開大門、走大路，爭取選民認同，將選票最大化利用，搶下這屆增加的第八席議員。（圖／記者陳美嘉攝,2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市三民區市議員提名席次過去都是提名5席，即使上一屆只有應選7席議員空間，民進黨為爭取議會獨力過半至少也是提名4席，然而這次2026年大選，三民區將恢復8席議員空間之際，黨內竟傳出只打算提名3席。前市議員黃淑美呼籲黨部提名作業要開大門、走大路，要勇於推出優秀同志與其他政黨、無黨參選人競爭，爭取選民認同，將選票最大化利用，搶下這屆增加的第八席議員，只提名3席，這樣不論是誰透過這個錯誤的初選提名機制而最終得到提名參選、當選，其實結果對民進黨都是輸，因為已經白白奉送國民黨一席空間。

廣告 廣告

▲ 曾在三民區擔任過四屆議員的黃淑美表示，她是從高雄市黨部執行委員做起，一路走來始終配合黨內的需求。（圖／前市議員黃淑美提供）

曾在三民區擔任過四屆議員的黃淑美表示，她是從高雄市黨部執行委員做起，一路走來始終配合黨內的需求。無論是總統大選、市長選戰，或地方黨務的推動與協調，只要黨部有需要，自己總是義無反顧，全力投入，從時間、人力到資源都不遺餘力！黃淑美說，直到自己投身市議員選舉，也有幸在黨部的支持與鄉親的信任下連任四屆，長期服務三民區。

任內除了積極推動地方建設、落實政策監督外，她也持續協助黨部歷任首長與中央選舉的競選工作，包括市長謝長廷、葉菊蘭代理市長、陳其邁代理市長、市長陳菊、市長陳其邁市長以及陳水扁總統、蔡英文總統等重要選戰。黃淑美強調，無論在哪一場戰役中，只要黨部需要，她從不缺席，全力以赴，從不計個人得失。



黃淑美提及，除了選民的相挺、栽培，她的能力也獲得陳其邁的肯定，延攬擔任高雄輪船公司董事長，任職三年半，做出許多改革，至去年底圓滿卸任。離任後，她持續關心地方發展與黨的整體布局。她表示，至今仍記得，2018年市長韓國瑜崛起之際，民進黨在高雄市議會一口氣痛失11席，對黨部來說是前所未有的震撼。黃淑美感嘆，這場教訓讓她更加明白，每一次的選舉提名與布局，都不只是策略或數字，更牽動著黨與支持者之間的信任、士氣與未來發展。



黃淑美指出，這次三民區市議員席次由7席增為8席，依往例7席時黨部會提名4席，如今席次增加，本應趁勢擴大布局，近日卻傳出僅規劃提名3席，與過去「至少提名過半」的原則明顯不同，不進反退，落差極大！黃淑美擔憂，尤其目前主要對手國民黨已明確表示將提名4席、全力搶攻，在此情況下，若自己棄守一席、不戰而降，只會讓基層支持者感到莫名與失望，只能眼看寶貴的一席就這樣白白雙手奉送、讓給對手陣營。這樣的安排，難免讓黨內同志感到不公平與失衡，也容易讓選民聯想難道是在為他人量身訂作嗎？黃淑美呼籲，黨要回歸正常的提名，秉著過半提名的一向作法，堅持公平性。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

亞太永續盛會登場 TASS2025打造綠色轉型平台

財劃法修惡 林智鴻：高雄教育受衝擊27億

批苓雅運動園區花4.5億打造半成品 黃文益要市府說清楚進度