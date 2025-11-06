黃淑美宣布爭取三民區議員 籲黨部推出優秀同志角逐

前市議員黃淑美正式宣布，爭取民進黨提名，要搶下三民區這寶貴關鍵獨力過半的一席。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

前高雄市議員黃淑美六日正式宣布，爭取民進黨提名，要搶下三民區這寶貴關鍵獨力過半的一席。

黃淑美說，由於下一屆大選三民區應選市議員席次將從七席恢復成八席，她背負鄉親的期待與鼓舞，正式宣布爭取黨提名，要搶下這寶貴關鍵的一席。

黃淑美指出，她感受到支持者希望民進黨要提名過半的心聲，所以呼籲黨部提名作業要開大門、走大路，要勇於推出優秀同志與其他政黨、無黨參選人競爭，爭取選民認同，將選票最大化利用，搶下本屆增加的第八席議員。

黃淑美認為，黨部不要故步自封甚至自廢武功走回頭路，只提名三席，讓原本有實力贏過國民黨而當選的同志在初選階段就互相消耗、折損，這樣不論是誰透過這個錯誤的初選提名機制而最終得到提名參選、當選，其實就結果論，對民進黨都是輸，因為已經白白奉送國民黨一席空間。

黃淑美提到，她的政治工作是從高雄市黨部執行委員做起，一路走來始終配合黨內的需求。無論是總統大選、市長選戰，或地方黨務的推動與協調，只要黨部有需要，自己總是義無反顧，全力投入，從時間、人力到資源都不遺餘力，有幸在黨部的支持與鄉親的信任下連任四屆，長期服務三民區。

黃淑美表示，一路走來，除了選民的相挺、栽培，她的能力也獲得陳其邁市長的肯定，延攬擔任高雄輪船公司董事長，任職三年半，做出許多改革，至去年底圓滿卸任。如今聽到鄉親的困難，決意重返三民，要為鄉親排憂解難。