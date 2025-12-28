黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生卓越發展 展現企業家回饋教育典範

崑山科大感謝黃清樹董事長挹注資源助學校各系所學生卓越發展，展現企業家回饋教育典範。（記者李嘉祥攝）

▲崑山科大感謝黃清樹董事長挹注資源助學校各系所學生卓越發展，展現企業家回饋教育典範。（記者李嘉祥攝）

長期關注技職教育與青年發展的亨達模具公司董事長黃清樹持續回饋鄉里，以實際行動支持崑山科技大學，從體育、餐飲專業到國際競賽與藝文展演持續挹注資源，助力學生實現夢想、專心學習，並引薦頂尖業界師資為校方厚植教學能量，也為學子打造更寬廣的學習與逐夢舞台。

出身臺南左鎮的黃清樹董事長白手起家創業有成，國中畢業即外出當學徒學技術，憑藉毅力與專業打拼出一番事業。熱愛運動的他學生時期曾是短跑與跳高健將，國中跳高紀錄達172公分，創業有成後心繫回饋，長年低調回饋家鄉與母校，並以自身經歷勉勵學子未來有能力也要回饋社會。

崑山科大109年成立甲組成棒代表隊，黃清樹董事長贊助棒球球具組以及引薦「發哥」、「筆記王」陳該發教練入校擔任打擊教練；陳該發教練曾是臺灣棒球界的傳奇人物，更是本土第一位達成完全打擊的球員，在其指導下球隊戰力顯著提升，111年於「第二十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽」中榮獲第五名佳績，多位優秀球員如李欣穎、陳飛霖、巫柏葳等陸續獲得網羅加入台鋼雄鷹，成功邁向職棒殿堂。

黃清樹董事長對體育選手也相當惜才及栽培，被譽為「全臺跑最快的國中生」的休閒遊憩運動管理系學生魏浩倫深自入學後每個月持續贊助運動訓練的營養金，魏浩倫也不負眾望於114年全國運動會男子組田徑「4×100公尺接力賽」中，擔任第一棒，與隊員順利助臺南市奪下冠軍；黃清樹董事長也與餐飲管理及廚藝系施智偉老師相識多年，大方贊助麵包冠軍吳寶春師傅演講費用，111年並引薦吳寶春師傅擔任講座教授，與校方共同成立「吳寶春烘焙學院」，為餐飲教學注入活水。

在學生參與國際競賽上，112年餐飲系學生賴力弘奪得「2023 WCE世界盃杯測師大賽－臺灣選拔賽」冠軍；113年陳修醫獲得「2024 WCC世界盃拉花大賽－臺灣選拔賽」冠軍，二名學生赴美參加世界賽費用皆由黃清樹董事長全額贊助，賴力弘最終在全球賽事中奪得第六名，讓世界看見臺灣的技職教育成果；崑山科大今年慶祝60周年校慶，黃清樹董事長肯定校方辦學用心，贊助國際級的「即將成真火舞團」火舞表演，餐飲系「2025崑山盃廚藝挑戰賽」中也更號召業界好友共同贊助價值逾百萬元的各項獎品，讓賽事更具吸引力與份量。

崑山科大李天祥校長表示，黃清樹董事長不僅是企業成功典範，更是技職教育最堅定的支持者，其長期引薦業界頂尖師資、挹注學生學習與競賽資源，對學校教學品質與學生發展產生深遠影響；儘管其為善不欲人知，總是以低調、不張揚的方式捐助，甚至從未向學校索取發票抵稅，全權信任並將經費交由學校規劃，其慈善家的風範令人敬佩。

鐘俊顏副校長肯定黃清樹董事長以實際行動支持學子，關懷對象不限崑科大學生，亦挹注左鎮國小上百萬元及資源回饋母校學弟妹，包含長期支助年僅13歲即赴美就讀紐約大學、成為該校史上最年輕大學部學生的江璟亮，以及具有國際水準的「即將成真火舞團」等，鼓勵年輕世代勇敢站上國際舞台，崑山科大也會持續培育更多優秀人才以此回報。