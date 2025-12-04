黃湘涵團隊於國際技能職人賽奪金

花蓮在地多元藝能人才輩出，屢屢在國際舞台上奪金展現耀眼！由黃湘涵老師領軍的優秀烘焙團隊，在「2025 Artisan Festival韓國國際技能職人大賽」中大放異彩，以融合花蓮山海景觀與在地風味的藝術作品與甜點，勇奪六金一銀二銅的好成績。

吉安鄉長游淑貞為肯定優秀人才在專業領域上的卓越表現，游鄉長偕同公所民政課同仁前往與黃湘涵老師烘培工作室，將紅榜贈與選手們，過程中黃湘涵老師一一細心介紹得獎作品背後的創意與心血，牛采緹同學則將親手製作的「吉安鄉徽」翻糖作品送給鄉長阿姨，隨後游鄉長也彎下腰和她一同體驗製作翻糖蛋糕的樂趣。

廣告 廣告

此次國際賽事規模龐大，共有韓國、德國、日本、台灣等十個國家、四一八位選手參賽，競爭激烈。其中，黃湘涵勇奪三金，黃宸柔榮獲一金一銀一銅、蔡碧琴榮獲一金一銅，以及洪秋純榮獲一金，團隊共斬獲九面獎牌，成績斐然，充分展現了職人精神。

黃湘涵老師深耕在地甜點教學與創作多年，鼓勵學生在作品中融入花蓮在地元素、使用特色農產，如南華芋頭、柚子等，融入甜點造型與風味，展現獨有的在地魅力。黃老師表示，這次獲獎是對師生們不斷精進技藝的肯定，感謝游鄉長與吉安鄉公所的支持與重視，多前來鼓勵頒獎。

鄉長游淑貞說，選手們在國際舞台上用花蓮在地元素做出獨一無二的甜點，不僅是專業技能的展現，更是將花蓮的土地故事、在地特色農產推向國際的最佳例證，再次肯定黃湘涵老師與選手們的努力與創新精神，為花蓮打造國際知名度。