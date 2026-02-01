社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導

黃湯下肚，不勝酒力，真的會出事！新北板橋一名男子，喝醉酒倒在路邊，路過民眾看到了，唸了一句"不要浪費社會資源"，酒醉男誤以為，是到場救護的警消說的，一氣之下，竟然朝消防救護員揮拳，把人打傷；另外，在新北汐止也有一名酒醉男子，醉倒馬路上，被一輛小黃撞上，手腕骨折，還好沒生命危險。

天色昏暗，監視器拍到，一名男子，走起路來搖搖晃晃，他體力不支，整個人倒在馬路中，過沒多久，一輛小黃行駛而來，沒看到路面倒臥一名男子，直接朝人撞了上去！肇事的小黃，停在路邊，警方獲報趕抵現場，肇事駕駛說，是真的沒看到人。

肇事駕駛：「倒在路中間啊酒醉啊，我看到就來不及了啊，踩煞車來不及，我開很慢(結果)撞到。」

事發就在新北市汐止區福德二路一帶，57歲的黃姓男子，當天喝得爛醉走在馬路上，走著走著，不勝酒力，整個人倒在馬路上！就那麼剛好，一輛小黃剛好行駛而來，有看到人、踩煞車，但還是來不及撞了上去！黃姓男子手腕骨折、四肢擦挫傷，好險送醫沒生命危險。另一頭，在新北板橋藝文特區，則有酒醉男子，攻擊消防人員！

男子喝醉酒，灌了消防人員一拳！馬上被壓制在地。大字型躺在地上，還拍拍自己，彷彿在跟自己說，沒事沒事，但先生，攻擊消防人員，不是拍拍幾下就沒事。

員警：「手機號碼，電話啦，電話多少，記得嗎。」

66歲張姓男子，當天與朋友喝酒聚餐，路邊倒了就睡，有民眾路過目擊，唸了句，不要浪費社會資源，他以為是消防員說的，因此朝對方攻擊！造成消防員腹部挫傷，即便男子酒醒後說忘記了願意道歉，還是涉犯傷害罪，處有期徒刑三個月，可易科罰金9萬元。未來恐怕不敢再喝那麼酒了。

原文出處：黃湯下肚醉失態！ 路倒被說"浪費資源" 男子竟朝救護員揮拳

