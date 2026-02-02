黃燈警戒！「14縣市」恐飆8級以上強陣風 外出注意

東北風強度明顯增強，交通部中央氣象署於2日下午4時36分，針對全台「14縣市」發布陸上強風警報，預計在2日至3日之間，新北市、桃園市、新竹市及其他多個縣市將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，這一現象已被標示為黃色燈號，提醒民眾需提高警覺。

「14縣市」陸上強風警報。（圖／氣象署）

氣象署指出，特報區域包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣及連江縣。氣象署呼籲，在戶外活動的民眾需特別小心路樹及不堅固建築物，並加強固定戶外物品，駕駛者應減速慢行，留意交通延誤的消息。

