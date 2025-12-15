黃牌重機北宜跑山凸槌 過彎犁田騎士重摔斷手

記者莊淇鈞／新北報導

重機犁田車禍現場。（圖／翻攝畫面）

位於新北市坪林區的北宜公路32.4公里處，昨天（14日）上午11時許，1名家住汐止地區的22歲王姓男子，獨自騎乘黃牌重機跑山兜風行經，過彎時卻不慎打滑自摔，消防人員獲報到場時，發現他右手骨折，所幸經送醫後並無大礙，確切車禍原因仍待警方後續釐清。

消防隊獲報到場。（圖／翻攝畫面）

據了解，王男，昨天上午11時許，獨自騎乘黃牌重機到坪林區北宜公路跑山，由新店往宜蘭方向行駛行經32.4公里1處左彎路段時，卻不慎犁田自摔在地面上滑行後倒地不起。

黃牌重機受損情形。（圖／翻攝畫面）

消防救護員獲報到場，發現王男右手骨折、意識清楚，隨後由救護車送往台北市立萬芳醫院救治，所幸並無生命危險，而王男經警方酒測並未酒駕，整起事故發生原因仍有待警方後續調查釐清。

