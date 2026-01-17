黃牌重機騎上國5雪隧 15分鐘後遭國道警攔下

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕31歲沈姓男子今天騎乘黃牌重機誤闖國道5號，約下午2點多從坪林交流道上國道後，一路往南進入雪山隧道，許多駕駛見狀紛紛錄下影像，並通報國道警方，沈男騎乘約15分鐘後，在雪隧宜蘭端南下出口遭攔阻，當場依違反「道路交通管理處罰條例」開罰。

沈男騎乘重機在坪林交流道等候騎上國道時，就被許多駕駛目睹並拍下，隨即進入雪隧，也被熱心民眾紀錄通報，國警獲報後，派員前往攔阻，並於雪隧宜蘭端南下出口等候，騎士一出隧道就立刻被攔停。

國道警方表示，沈男約2點05分從坪林交流道進入國5，隨即駛進雪隧，約2點20分被警方攔下，因該男誤闖未開放的國道，已依「道路交通管理處罰條例」開罰，可處3千元至6千元罰鍰。

根據現行「道路交通管理處罰條例」第92條修正規定，台灣大型重型機車(指排氣量550cc以上的重機)，可依交通部所公布之時段及路段行駛於高速公路。但目前交通部僅開放國道3甲，全線開放排氣量250c.c.以上大型重型機車行駛，其餘未開放，依法重機仍禁止行駛於其他高速公路。

