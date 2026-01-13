黃牛也要禦寒！帆布、原料袋、玉米殼派上用場

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強烈冷氣團接連來襲，動物也要保暖，台南仁德區成功里為收養的大黃牛「十三爺」加強禦寒措施，以帆布、原料袋擋風，用玉米殼鋪床，細心照顧，展現了有溫度的人情味。

十三爺被安置在當地的218營公園內，收養迄今已逾4年，里長鄭晴而還為大黃牛搭建了休息用的棚舍，熱心的街坊鄰居也會幫忙照顧，相當溫馨。

鄭晴而表示，今年是十三爺被收養以來所面臨的最強冷氣團，不敢大意，感謝熱心民眾的協助，攜手為牛棚加裝擋風設施，他也用玉米殼鋪床，希望能溫暖地度過寒冬。

廣告 廣告

鄭晴而提到，4年相處下來，十三爺很有靈性，目前若是天氣好，牠會出來曬太陽，晚上就走回棚舍休息，相當自在，顯見禦寒措施起了作用。

鄭晴而說，十三爺之前辛苦協助農耕，即將被屠宰時，他獲悉後，與當地企業集資13萬元救回，並妥善安置在公園內，人牛互動融洽，堪稱親子生命教育的示範場域。

【看原文連結】

更多自由時報報導

今晨強烈冷氣團達標 鄭明典揭一不尋常：實在不太通

獨家》雲林張家掌控北農將改選 全國農會要求基層農會繳股份委託書才可領獎勵金

台灣東部海域21:31規模5.3地震 最大震度3級

大陸冷氣團明南下！ 未來一週早晚冷涼低溫「下探個位數」

