黃牛夫妻不知悔改再被逮！權志龍演唱會「假帳號大量搶票」

黃牛夫妻遭收押交保後又犯，賣GD門票遭捕。（圖／TVBS）

今年初，一對涉嫌販售周杰倫演唱會黃牛票的夫妻與工程師共11人遭檢警逮捕並於2月起訴。令人意外的是，這對夫妻交保後竟未收斂，繼續販售韓流天王GD（權志龍）七月小巨蛋演唱會門票，再度被檢警查獲。此次，丈夫遭聲請羈押，妻子則以15萬元交保。據調查，這對被稱為全台最大黃牛夫妻的不法集團，自2016年起便全職從事熱門票券轉售，多年來不法獲利高達2700多萬元。

這對黃牛夫妻日前因販售周杰倫大巨蛋演唱會黃牛票遭到起訴交保，現在卻又被檢警查獲重操舊業。丈夫頭髮斑白、身材壯碩，穿著短袖短褲，雙手被上銬，遭員警帶進台北地檢署。而妻子張姓女子穿著黑色T恤，頭上蓋著一件大外套，明顯想隱藏自己的面貌，甚至因為外套遮住視線，一時找不到離開北檢的方向，呆站在門口，直到親友發現才匆匆離開。

檢警調查發現，這對號稱全台最大的黃牛夫妻，針對今年七月GD權志龍在小巨蛋的演唱會，疑似找來工程師破解實名制購票系統，利用假帳號及搶票程式大量購票後轉售圖利。檢警為此發動拘提搜索，以涉犯文化創意資產發展法等罪名將他們逮捕，其中丈夫遭聲請羈押，妻子則以15萬元交保。

除了這對夫妻外，他們的助理黃姓男子也被逮捕，並以5萬元交保。黃姓男子離開台北地檢署時由親友陪同，甚至在鏡頭前比出不雅手勢。根據調查，這個職業黃牛夫妻檔從2016年開始，就全職從事轉售代購熱門演唱會或運動賽事的黃牛票業務。為了應付大量票務需求，他們還與國內外工程師聯盟，籌組不法搶票集團進行分工搶票，多年來不法獲利超過2700萬元。

如今這對黃牛夫妻因先前的案件已遭起訴，但顯然沒有記取教訓，繼續從事黃牛票販售，最終雙雙狼狽落網。此案再次凸顯黃牛票問題的嚴重性，以及執法單位打擊此類不法行為的決心。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

