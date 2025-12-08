黃牛賣五月天門票！粉絲檢舉成功 「5218元」入帳

有五月天的粉絲分享，自己向文化部檢舉演唱會黃牛，近日獎金入帳。（圖／東森新聞）





有五月天的粉絲分享，自己向文化部檢舉演唱會黃牛，近日獎金入帳，總共有五千多元！他也大方分享，就算黃牛交易不成立，只要能有明確加價證據、以及鎖定票主身分，就有機會檢舉成功！

樂團五月天〈你不是真正的快樂〉：「你不是真正的快樂，你的笑只是你穿的保護色 ，你決定不恨了，也決定不愛了 。」

天團五月天每每開唱門票都被秒殺，有黃牛看準這高人氣，在臉書上販售加價1千元的門票，粉絲發現後向文化部檢舉，近日獎金入帳，總共有5218元，而黃牛也被開罰3萬多元，讓許多網友直呼原來檢舉真的有用，這名粉絲也大方分享經驗。

可以去政府的檢舉黃牛專區，即使黃牛買賣沒有真正成交，只要有「明確加價證據」與「能鎖定票主身分」，就有可能成立案件，也讓大家直呼檢舉黃牛獎金入帳後能再拿去買演唱會門票，簡直是一舉兩得。

