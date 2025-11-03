黃牛遭拖行「累癱濺血」掀眾怒 飼主老農喊冤「出遠門沒注意」：我把牠當寶貝

南投埔里11/2晚間民眾直擊，一頭老黃牛被暴力拖行癱坐在橋面上，身旁一大灘血漬，網友號召護送黃牛回家。翻攝threads/zhiky._7



南投埔里鎮一名75歲陳姓老農，昨天（11/2）帶家中種牛去「打種」，但返家時被發現以小貨車拖行黃牛，黃牛腳受傷流血趴著「罷走」，甚至民眾發現黃牛頸部也有繩索勒痕。網友也號召民眾，前去關心黃牛是否遭到飼主虐待。對此，陳姓老農今天出面喊冤，表示自己把這頭牛當寶貝，很少帶出門沒注意才害牠受傷，並非虐待。

埔里警分局是在昨天傍晚獲報，指中正一號橋上疑有人虐待牛隻，員警到場發現75歲陳姓男子以自小客貨車強行拖拉牛隻，導致牛隻多處受傷流血，因此將陳男帶返警所釐清案情；警方調查後發現，陳男要帶牛隻返家卻未放緩車速，導致牛隻受傷。

因為事件在網路發酵，南投縣家畜疾病防治所也派員訪視，陳姓老農指出，他養這頭牛已經3年多，平常都養在草地，昨天朋友要他帶牛去配種才帶出門，後來發現距離太遠決定放棄，折返時才注意到，黃牛沒走過柏油路不習慣，腳底還受傷流血。

陳姓老農說，當時黃牛受傷不肯走，因此索性讓牠在路旁休息，他也先去吃飯，也找人幫忙。陳姓老農強調，這頭牛是他唯一的一隻，也是生財工具，所以他很寶貝，很少帶出門，沒想到第一次帶出遠門就出狀況。

