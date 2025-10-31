黃牛集團搶GD演唱會門票販售牟利 檢警拘提移送3人

（中央社記者林長順台北31日電）劉姓夫妻涉組黃牛票集團大量搶票高價轉售牟利，今年2月被檢方依違反文化創意產業發展法等罪起訴。檢警另查出劉姓夫婦等3人轉售韓星GD演唱會門票牟利，今天拘提3人移送法辦。

檢方起訴指出，劉男與張女自民國105年起，全職從事轉售、代購熱門演唱會或運動賽事票券的黃牛票業務，為應付龐大票務需求，劉男籌組不法搶票集團，建立完整的黃牛產業體系，並自稱全台最大黃牛票業者，旗下粉絲團超過5萬人追蹤。

廣告 廣告

檢方表示，劉男的黃牛票集團採分工合作，包含以假身分向網路售票系統註冊會員帳號，透過電腦程式的不正方法大量搶票，進而付款、取票、出票、與同行換票，並另有專人負責社群媒體文宣、銷售客服及文書管理等。

檢方統計，自105年起，劉男的黃牛票集團至少經手6601筆訂單，搶得票數1萬3244張，不法利益達新台幣4354萬6149元；活動包括藝人（G）I-DLE 、LISA、2NE1、周杰倫、張惠妹、陶喆、劉德華、魔力紅及亞洲棒球錦標賽等超過22場活動。

北檢依違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書等罪起訴劉男、張女等11人，目前由台北地方法院審理中。

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）今年7月11日起連續3天在台北小巨蛋開唱，共計3.6萬名歌迷同樂。檢警發現，劉姓夫婦涉嫌販售黃牛票牟利，台北地檢署昨天指揮刑事警察局搜索劉姓夫婦及林姓助理的住居所共3處，並拘提3人到案。警方今天下午移送北檢複訊。

檢方表示，全案朝文化創意產業發展法第10條之1第3項以虛偽資料或其他不正方式利用電腦購買藝文表演票券、刑法第210條、第216條、第220條行使偽變造準私文書等罪嫌偵辦。（編輯：方沛清）1141031