黃牛「高價炒賣」五月天門票 遭罰16.7萬反告政府敗訴

桃園一名劉姓男子透過臉書社團加價轉售五月天跨年演唱會門票，遭裁罰16萬7,400元。 圖：翻攝自五月天臉書

[Newtalk新聞] 桃園一名劉姓男子於2024年底，透過臉書社團加價轉售五月天跨年演唱會門票，遭桃園市政府裁罰16萬7,400元。然而劉男卻不服反對桃園市府提起行政訴訟。日前經法院審理後認定裁罰並無違法，判劉男敗訴。

判決中指出，桃園劉男在臉書「五月天演唱會原價讓票」的社團刊登轉售，將原價每張5,580元的五月天跨年演唱會搖滾區門票，加價至每張7,000元轉售，買家隨後匯款2萬1,000元購買3張門票，但卻遲遲未收到票券，最終報警處理，事件因此曝光。

廣告 廣告

劉男雖事後有退款給買家，涉嫌詐欺刑事案獲不起訴，事後仍被市府依《文化創意產業發展法》依票面金額10倍、3張門票計算，裁罰共計16萬7,400元。劉男不服，一路提起訴願及行政訴訟，主張自己「被罰2次」，甚至主張門票原為自用，是因為跟親友臨時無法成行才轉售，且擔心後續觸法也已主動退款，實際上並未獲利；另刑事詐欺部分已獲檢方不起訴，認為政府再裁罰有一行為二罰的行為，也違反比例原則。

不過，法官並未採信其說法。法院指出，刑事詐欺罪在於保護個人財產法益，而本案《文創法》的裁罰重點在於加價轉售，維護藝文票券市場秩序，兩者立法目的與保護法益不同，即使刑案不起訴，行政責任仍可成立，也無一事兩罰的情形。

法院也強調，只要「加價販售」行為成立，後續是否交付門票或退款，均不影響違法事實的認定。至於罰鍰金額，主管機關已依最低法定標準的10倍票價裁處，並考量違規張數計算，符合比例原則與裁罰基準，判決劉男敗訴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

搶票要快！台鐵加開春節全線列車64班、自強自由座限量販售2/5起開搶

高壓通過台灣上空「持續濕冷」！鄭明典揭「天氣好轉」關鍵