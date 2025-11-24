黃狗咬爛車保險桿竟成英雄？原來是失蹤愛犬 網友直呼「痛快」

印度果阿邦一隻黃狗啃咬轎車保險桿的畫面曝光，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG，prudentmediagoa）

印度流浪狗數量龐大，據統計全國估計有超過6,000萬隻流浪犬，除影響市容與交通安全外，犬隻攻擊、人畜共通疾病等問題亦屢見不鮮。然而，近期一段影片卻顛覆大眾對狗隻危害的印象，在印度果阿邦，一隻黃狗奮力咬住轎車保險桿，幾經拉扯後竟將其整塊撕裂，引發車主憤怒、要求賠償。不少人當時批評飼主失職，未妥善看管寵物。然而事件反轉，當地媒體調查後發現，這隻狗其實是一隻失蹤多時的愛犬，消息曝光後，網友一面力挺車主終於找出責任人，一面也替失主感到欣慰，盼人狗早日團聚。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等多家媒體報導，影片拍攝地點位於印度果阿邦（Goa），從畫面可見，一隻身上繫有項圈的黃狗不斷撕扯一輛轎車前保險桿，動作激烈且持續數秒，最後竟整塊保險桿被咬下來，場面驚人。影片上傳後立刻掀起網友討論，紛紛留言「誰家的狗？」「這樣誰來賠？」、「車主太可憐了」等。

就在網路上眾說紛紜之際，當地媒體「Prudent Media Goa」追查出狗的來源，成功聯繫到狗的主人。這名飼主表示，影片中那隻黃狗名叫「奇庫」（Chiku），自2025年1月起走失，至今未曾找到，得知牠出現在影片中後相當激動，盼能再次尋回。

得知真相後，許多網友立場轉變，有人留言「祝你們早日重逢」，也有人說「車主終於知道找誰賠了」，甚至還有人調侃「狗狗幫大家伸張正義，大快人心」。

事件雖然起初引發憤怒與責難，但最終揭露出的遺失寵物故事，也讓整起事件增添一絲溫情。警方與當地動保組織也提醒飼主應為寵物植入晶片，避免類似事件再

次發生。

狗主證實這隻黃狗為失聯多時的愛犬奇庫，盼早日團聚。（圖／翻攝自IG，prudentmediagoa）

